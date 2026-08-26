Il Lungomare di Pegli ha ritrovato nuovo splendore grazie a un significativo intervento di ripristino e manutenzione, realizzato nell'ambito della seconda edizione delle 'Giornate della cura del territorio'. L'iniziativa, promossa dal Comune di Genova, si è concretizzata il 26 agosto 2026 e ha visto la collaborazione sinergica di Amiu e Aster, le aziende incaricate rispettivamente della gestione dei servizi ambientali e della manutenzione urbana.

Le operazioni hanno mirato a un recupero integrale dell'area, focalizzandosi sul ripristino dei tratti sconnessi della pavimentazione per garantire maggiore sicurezza e fruibilità.

Parallelamente, è stato eseguito uno spazzamento approfondito e un lavaggio a caldo dell'intera passeggiata, contribuendo a eliminare sporco e detriti. Un'attenzione particolare è stata dedicata anche alla cura delle aree verdi circostanti e alla rimozione capillare dei rifiuti, con l'obiettivo primario di restituire decoro, estetica e funzionalità a uno dei luoghi più amati e frequentati del ponente genovese.

L'impegno del Comune per la vivibilità urbana

Questo intervento si inserisce in un più ampio ciclo di appuntamenti periodici, ideati dall'amministrazione comunale per potenziare la vivibilità urbana attraverso azioni coordinate e straordinarie. Tali iniziative vanno ad aggiungersi ai consueti servizi di manutenzione ordinaria, rafforzando l'impegno verso la cura del territorio.

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha enfatizzato l'importanza di queste azioni, dichiarando che esse sono cruciali non solo per "migliorare la vita quotidiana di chi abita e frequenta questo quartiere", ma anche per "valorizzare un patrimonio che appartiene a tutta Genova". A sua volta, l'assessore ai Lavori pubblici, Massimo Ferrante, ha ribadito che tali interventi rappresentano una risposta diretta al "mandato ricevuto dai genovesi: rimettere al centro dell'attività comunale la manutenzione ordinaria della città". L'assessora all'Ambiente, Silvia Pericu, ha concluso sottolineando come "il concetto di 'cura' sia essenziale e debba unire istituzioni e cittadini in un patto di corresponsabilità sociale, nell'interesse di tutta la comunità".

Dopo il successo degli interventi a corso Italia e a Pegli, la prossima tappa delle 'Giornate della cura del territorio' sarà dedicata alla suggestiva passeggiata a mare di Nervi, confermando l'estensione di questo programma a diverse aree costiere della città.

Amiu e il potenziamento del decoro urbano

Amiu, l'azienda partecipata del Comune di Genova, gioca un ruolo centrale nella gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, non solo nel capoluogo ligure ma anche in diverse amministrazioni dell'area metropolitana. Negli ultimi mesi, l'azienda ha intensificato in modo significativo le attività di lavaggio e pulizia delle passeggiate a mare, un'azione particolarmente rilevante durante la stagione estiva, periodo in cui le spiagge e le aree costiere registrano la massima affluenza di residenti e turisti.

Queste operazioni di potenziamento del decoro urbano sono state avviate in stretta collaborazione con il Municipio VII Ponente e hanno interessato, oltre a Pegli, anche le delegazioni di Pra’ e Voltri. L'obiettivo comune è quello di elevare gli standard di pulizia e migliorare la qualità della vita nei quartieri affacciati sul mare.

Un ulteriore passo avanti è stato compiuto con l'implementazione di nuovi punti di raccolta differenziata sui litorali di Multedo, Pegli e Voltri. I cittadini sono stati invitati a un utilizzo consapevole e corretto di questi servizi, fondamentali per una gestione efficiente dei rifiuti. Tali iniziative si inseriscono in un programma più ampio e strutturato, che mira a rafforzare l'attenzione al decoro e alla pulizia degli spazi pubblici, coinvolgendo attivamente le istituzioni, le aziende di servizio e l'intera comunità locale in un impegno condiviso per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio.