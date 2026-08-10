Un importante avvicendamento ha interessato il vertice del Gruppo di Perugia della Guardia di Finanza. Il tenente colonnello Giorgio Silvestri, dopo un periodo di tre anni alla guida del reparto, ha lasciato il comando per assumere un nuovo e prestigioso incarico presso il Comando Generale della Guardia di Finanza a Roma. Al suo posto, si è insediato il maggiore Gianluca Luci, un ufficiale di 38 anni con un solido percorso professionale.

Il maggiore Luci, arruolatosi nel Corpo nel 2007, vanta un curriculum accademico di rilievo. È laureato in Scienze della sicurezza economico-finanziaria e in giurisprudenza, e ha inoltre conseguito un master di secondo livello in diritto tributario presso la prestigiosa Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La sua formazione accademica si è affiancata a una diversificata e significativa esperienza operativa maturata in vari reparti della Guardia di Finanza.

Nel corso della sua carriera, il maggiore Luci ha ricoperto incarichi di notevole responsabilità, che gli hanno permesso di acquisire una profonda conoscenza dei principali settori della missione istituzionale del Corpo. Tra questi, spiccano il ruolo di comandante di plotone presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila, quello di comandante della compagnia di Cividale del Friuli (Udine) e l'incarico di comandante di sezione sia presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano che presso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma.

Queste esperienze lo hanno preparato al meglio per il nuovo ruolo a Perugia.

Il saluto del Comandante Provinciale

In occasione del cambio al vertice, il colonnello Stefano Pietrosanto, Comandante Provinciale, ha rivolto parole di ringraziamento al tenente colonnello Silvestri. Il colonnello Pietrosanto ha elogiato l'impegno profuso, la dedizione dimostrata e il prezioso contributo offerto da Silvestri durante i suoi tre anni di comando a Perugia. Contestualmente, ha formulato al maggiore Luci i migliori auguri di buon lavoro, esprimendo l'auspicio per un percorso professionale ricco di soddisfazioni nella nuova sede di Perugia.

L'importanza dell'operato della Guardia di Finanza a Perugia

La struttura della Guardia di Finanza di Perugia, articolata principalmente nel Gruppo e nel Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, svolge un ruolo cruciale per la sicurezza e la legalità economica del territorio.

Questi reparti sono impegnati quotidianamente in attività di contrasto all'evasione fiscale, alla criminalità economica e nella tutela della spesa pubblica, garantendo la corretta applicazione delle norme e la protezione degli interessi finanziari dello Stato e dei cittadini.

L'azione della Guardia di Finanza a Perugia si concretizza attraverso un'attenta opera di prevenzione e repressione. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, in particolare, si dedica a indagini complesse e mirate in materia di reati tributari, riciclaggio e corruzione. Questo impegno costante contribuisce in modo significativo alla salvaguardia della legalità economica e al mantenimento di un ambiente finanziario sano e trasparente all'interno della provincia, operando in sinergia con le autorità giudiziarie e le altre forze dell'ordine.