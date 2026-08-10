L'aeroporto di Catania ha prolungato la sospensione degli atterraggi fino alle ore 21 di lunedì 10 agosto 2026. La misura si è resa necessaria a causa della persistente emissione di cenere vulcanica generata dalla fase eruttiva in corso sull'Etna. La decisione, che estende un provvedimento inizialmente fissato fino alle 17, è stata ufficializzata dalla Sac, la società che gestisce lo scalo aeroportuale etneo.

In questo contesto di emergenza, la Sac ha diramato un importante avviso ai passeggeri: è fondamentale verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.

Nel frattempo, l'aeroporto di Comiso rimane pienamente operativo per tutte le attività di volo, rappresentando un'alternativa cruciale per i viaggiatori che avrebbero dovuto raggiungere o partire da Catania.

Le misure di sicurezza e l'operatività

La sospensione degli atterraggi è stata imposta per garantire la massima sicurezza delle operazioni aeree. La presenza di cenere vulcanica nell'atmosfera e sulle piste può infatti compromettere seriamente la visibilità e l'efficienza dei motori degli aeromobili, rendendo pericolose le fasi di avvicinamento e atterraggio. È importante sottolineare che la comunicazione della Sac ha riguardato esclusivamente gli atterraggi, senza menzionare modifiche alle attività di decollo.

Parallelamente, l'aeroporto di Comiso continua a operare regolarmente sia per le partenze che per gli arrivi, offrendo un punto di riferimento stabile per il traffico aereo nella regione. La gestione di questa situazione di crisi è coordinata dalla Sac, che monitora costantemente l'evoluzione del fenomeno eruttivo e le sue ripercussioni. La società si impegna a fornire aggiornamenti tempestivi a passeggeri e compagnie aeree, raccomandando di consultare i canali ufficiali per ogni variazione sugli orari dei voli.

L'importanza dello scalo e la gestione emergenze

La Sac S.p.A. è la società responsabile della gestione dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa, uno degli scali più importanti e trafficati del Sud Italia.

Questo aeroporto funge da snodo vitale per il traffico aereo regionale e nazionale. La società ha il compito di assicurare non solo la gestione operativa quotidiana, ma anche la sicurezza e l'informazione ai passeggeri, specialmente in circostanze eccezionali come quelle attuali, legate all'attività vulcanica dell'Etna.

L'aeroporto di Catania è equipaggiato con avanzati sistemi di monitoraggio, essenziali per rilevare le condizioni atmosferiche e vulcaniche. Questi strumenti sono cruciali per la prevenzione e per garantire la sicurezza dei voli. In presenza di emissione di cenere vulcanica, la procedura standard prevede l'immediata sospensione temporanea delle attività di volo. Tale misura è indispensabile per salvaguardare l'incolumità di passeggeri ed equipaggi, evitando qualsiasi rischio operativo.