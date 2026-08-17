Nel primo pomeriggio di lunedì 17 agosto 2026, il maltempo ha colpito la provincia di Terni, con particolare intensità nella zona di Amelia. I vigili del fuoco di Terni, con le squadre della centrale e del distaccamento di Amelia, sono stati mobilitati per numerosi interventi. Pioggia e vento hanno causato la caduta di alberi e danni a tetti di abitazioni.

La provincia di Perugia ha registrato rallentamenti sulla E45 tra il capoluogo e Deruta, dove piante sulla carreggiata sono state rimosse dalla polizia stradale. Sebbene il maltempo abbia interessato diverse aree dell'Umbria, non si segnalano danni gravi o emergenze significative.

La rete idrometeorologica regionale ha rilevato un calo delle temperature, pur con molti centri umbri che hanno superato i 30 gradi. Le previsioni indicano un lieve aumento delle temperature nei prossimi giorni.

Interventi e disagi nelle diverse aree dell'Umbria

Oltre a Terni e Amelia, il maltempo ha causato criticità in altre località umbre. Il 2 luglio 2026 a Terni, un'automobile è rimasta bloccata dall'acqua in un sottopassaggio, con intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Disagi sono stati segnalati anche da Assisi, Bastia Umbra, Perugia e Foligno, con rami caduti, piccoli allagamenti, smottamenti localizzati e rallentamenti della circolazione stradale.

Monitoraggio del territorio e prospettive meteo

Le squadre di soccorso e la Protezione Civile mantengono un costante monitoraggio del territorio regionale. Numerosi comuni hanno diramato inviti alla prudenza, raccomandando attenzione ai rischi da raffiche di vento e precipitazioni. Nonostante il calo delle temperature, sopraggiunto dopo l'ondata di caldo, la situazione è sotto controllo e priva di particolari emergenze. Il regolare deflusso delle acque ha contribuito a contenere i disagi, specie nell'Assisano e a Bastia Umbra.