Una delegazione proveniente da San Giuliano di Puglia ha partecipato a Marcinelle, in Belgio, a una toccante cerimonia. L'evento ha visto la scopertura di una targa commemorativa dedicata a un minatore molisano, originario proprio di San Giuliano di Puglia, vittima della tragica esplosione mineraria dell'8 agosto 1956. L'iniziativa si è svolta presso il sito della miniera di Bois du Cazier, luogo simbolo di uno dei più gravi disastri minerari europei, che coinvolse numerosi lavoratori italiani emigrati.

Alla significativa commemorazione hanno preso parte rappresentanti istituzionali del comune di San Giuliano di Puglia, i familiari della vittima e diverse autorità locali belghe.

La cerimonia si è inserita nel più ampio programma delle celebrazioni annuali dedicate al ricordo delle vittime della tragedia di Marcinelle. Queste iniziative richiamano ogni anno l'attenzione sulle difficili condizioni dei lavoratori emigrati e sulle drammatiche conseguenze dell'incidente minerario. Durante l'evento, è stato ribadito il sacrificio e l'importante contributo dei minatori italiani, in particolare di quelli provenienti dal Molise, che persero tragicamente la vita in quel disastro.

La tragedia di Marcinelle: un ricordo indelebile

La tragedia di Marcinelle, verificatasi l'8 agosto 1956 nella miniera di Bois du Cazier, rimane uno degli incidenti minerari più devastanti nella storia del continente europeo.

In quel tragico giorno, persero la vita 262 persone, tra cui ben 136 erano lavoratori italiani emigrati, molti dei quali avevano lasciato le proprie terre. L'evento ha segnato profondamente la storia dell'emigrazione italiana, diventando simbolo delle difficoltà e dei pericoli affrontati dai connazionali all'estero. Ogni anno, la memoria di queste vittime viene onorata con cerimonie e iniziative volte a mantenere vivo il ricordo e a sensibilizzare costantemente sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il sito di Bois du Cazier: memoria e patrimonio UNESCO

Il complesso della miniera di Bois du Cazier, situato nella suggestiva regione della Vallonia, è oggi un importante sito museale, riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.

Il sito ospita diversi musei e spazi espositivi che narrano la storia dell'industria mineraria e dell'emigrazione, con una particolare enfasi sulla tragedia del 1956 e sul fondamentale contributo offerto dai lavoratori italiani. Ogni anno, nel mese di agosto, il Bois du Cazier accoglie delegazioni e numerosi visitatori da diverse nazioni, che si riuniscono per le commemorazioni ufficiali delle vittime di Marcinelle, mantenendo viva la memoria e il rispetto.