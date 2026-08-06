A Melfi, in provincia di Potenza, la Polizia ha eseguito una misura cautelare nei confronti di un uomo accusato di stalking ai danni di alcuni condomini. L'intervento, condotto dagli agenti del Commissariato di Melfi, ha portato all'esecuzione dell'allontanamento dell'indagato dalla casa familiare. Contestualmente, è stato imposto il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese e l'applicazione del braccialetto elettronico, strumenti volti a garantire la massima protezione delle vittime.

Le indagini che hanno condotto a questa misura sono state avviate a seguito delle denunce presentate dalle persone offese.

Gli accertamenti approfonditi hanno permesso di ricostruire una serie di gravi condotte attribuite all'indagato. L'uomo, infatti, avrebbe ripetutamente rivolto minacce di morte e assunto comportamenti intimidatori e vessatori nei confronti dei suoi vicini. Tali azioni avrebbero ingenerato nelle vittime un perdurante stato di paura e un concreto timore per la propria incolumità, elementi centrali nella definizione del reato di atti persecutori.

Le misure cautelari: allontanamento e divieto di avvicinamento

L'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento rappresentano strumenti fondamentali previsti dalla normativa vigente per la tutela delle vittime di atti persecutori. Queste disposizioni mirano a creare una distanza di sicurezza tra l'indagato e le persone offese, prevenendo ulteriori episodi di violenza o intimidazione.

La loro applicazione è cruciale per ripristinare un senso di sicurezza nelle vittime.

L'introduzione del braccialetto elettronico rafforza ulteriormente l'efficacia delle misure cautelari. Questo dispositivo consente alle forze dell'ordine di monitorare costantemente il rispetto delle prescrizioni imposte all'indagato, in particolare il divieto di avvicinamento. In caso di violazione, il sistema allerta immediatamente le autorità, permettendo un intervento tempestivo e riducendo significativamente il rischio di contatti non autorizzati con le persone offese, garantendo così una protezione continua.

Contrasto alla violenza di genere e agli atti persecutori nel Potentino

L'episodio di Melfi si inserisce in un più ampio contesto di impegno delle forze dell'ordine nel territorio del Potentino per contrastare la violenza di genere e gli atti persecutori.

Recentemente, sono state adottate misure simili in altri casi che hanno richiesto un intervento deciso per la tutela delle vittime.

A titolo esemplificativo, sempre a Melfi, i Carabinieri hanno arrestato un uomo per atti persecutori commessi nei confronti dell'ex convivente. Durante la perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di un coltello di genere vietato, evidenziando la potenziale pericolosità di tali condotte. Anche in questa circostanza, le autorità hanno applicato misure restrittive per salvaguardare la persona offesa e prevenire la reiterazione di episodi di violenza, sottolineando l'attenzione costante verso queste problematiche sociali.