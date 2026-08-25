Un grave incidente ha scosso la comunità di Montebelluna, in provincia di Treviso, nel pomeriggio del 25 agosto 2026. Una bambina di cinque anni è precipitata dal quinto piano di un condominio, finendo la sua caduta su un terrazzino situato al secondo livello. L'episodio, avvenuto alle 13:39, ha causato alla piccola gravi ferite, rendendo necessario il suo ricovero d'urgenza presso l'ospedale di Treviso.

Le circostanze esatte che hanno portato alla caduta della bambina sono ancora oggetto di indagine. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola è precipitata da un varco presente al quinto piano dell'edificio, compiendo un volo di circa dieci metri prima di arrestarsi sul terrazzino sottostante.

Al momento dell'accaduto, in casa con la bambina erano presenti i suoi genitori, che hanno immediatamente dato l'allarme.

Le condizioni della bambina e gli accertamenti in corso

Dopo l'impatto, la bambina è stata prontamente soccorsa e trasportata con la massima urgenza all'ospedale di Treviso. I medici hanno riscontrato condizioni cliniche serie, e la piccola è attualmente ricoverata in prognosi riservata. Non sono stati divulgati ulteriori dettagli specifici sul suo quadro clinico, ma la gravità della situazione è stata confermata dalle autorità sanitarie.

I carabinieri di Montebelluna hanno avviato un'inchiesta approfondita per ricostruire la dinamica dell'incidente. Gli accertamenti mirano a chiarire le cause della caduta e a verificare eventuali responsabilità.

Le testimonianze dei genitori, presenti in casa al momento del tragico evento, saranno fondamentali per fare luce sull'accaduto. L'area dell'incidente è stata sottoposta a rilievi per raccogliere ogni elemento utile alle indagini.

Il contesto dell'incidente a Montebelluna

L'episodio si è verificato in un condominio residenziale nella città di Montebelluna, un centro importante della provincia di Treviso, noto per la sua vivacità e la sua posizione strategica nella pedemontana veneta. La notizia ha generato profonda apprensione nella comunità locale. L'ospedale di Treviso, dove la bambina è in cura, è un presidio di riferimento per l'intera area, dotato di reparti specializzati per l'emergenza e la pediatria, garantendo così le migliori cure possibili alla piccola paziente.