Il centro storico di Perugia si è risvegliato nella mattina di martedì 25 agosto avvolto da una fitta nebbia, creando uno scenario tipicamente autunnale nonostante il periodo estivo. Questo fenomeno, inusuale per la fine di agosto, ha seguito intense precipitazioni che hanno interessato la città e gran parte della provincia. Nonostante la copiosità della pioggia, non sono stati segnalati disagi significativi.

La formazione di questa nebbia è stata favorita dalla combinazione delle recenti piogge e dal mantenimento di temperature non particolarmente basse.

I valori termici, infatti, si sono attestati prossimi o leggermente superiori ai 20 gradi, come rilevato dalla rete idrometeorologica regionale. Questa condizione ha permesso all'umidità di addensarsi, generando una nebbia piuttosto compatta che ha interessato anche le aree di fondovalle.

Il meteo del 25 agosto e le temperature registrate

La giornata di martedì 25 agosto a Perugia è stata prevalentemente piovosa, con possibili rovesci temporaleschi alternati a schiarite. Le temperature hanno oscillato tra una minima di 21°C e una massima di 27°C. Nella provincia di Terni, invece, le temperature si sono mantenute vicine o oltre i 30 gradi. Le rilevazioni notturne hanno indicato assenza di precipitazioni e venti deboli provenienti da Sud-Est.

Previsioni per i giorni successivi: 26 e 27 agosto

Le previsioni meteo per i giorni a seguire indicano un miglioramento. Per mercoledì 26 agosto, si attende cielo sereno al mattino e poco nuvoloso nel pomeriggio e sera, con temperature tra 19°C e 31°C. I venti saranno deboli. Giovedì 27 agosto presenterà condizioni simili: cielo sereno al mattino e poco nuvoloso nel pomeriggio e sera. Le temperature sono previste tra 19°C e 35°C, con venti deboli o moderati, con picchi di intensità pomeridiani.