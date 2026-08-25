Un tragico incidente stradale ha funestato il pomeriggio di martedì 25 agosto 2026 lungo l'autostrada A4. Il sinistro, avvenuto in direzione Trieste, precisamente subito dopo il casello di Cessalto, in provincia di Treviso, ha causato la morte di un uomo. La vittima, che si trovava alla guida di un furgone, è rimasta coinvolta in una violenta collisione con un camion. L'impatto, verificatosi intorno alle 17:15, ha innescato una complessa operazione di soccorso, mobilitando diverse squadre di emergenza sul luogo dell'accaduto.

La dinamica dello scontro e l'imponente macchina dei soccorsi

La ricostruzione preliminare indica che il furgone ha tamponato violentemente il mezzo pesante che lo precedeva sulla corsia di marcia, finendo per incastrarsi sotto il rimorchio. L'urto è stato di tale entità da lasciare il conducente del furgone intrappolato tra le lamiere deformate del veicolo. La gravità della situazione ha richiesto l'intervento immediato e massiccio dei Vigili del fuoco. Squadre provenienti dai distaccamenti di Motta di Livenza e San Donà di Piave si sono precipitate sul posto, supportate da un'autogrù giunta dalla sede centrale di Treviso, essenziale per le delicate operazioni di estrazione. Nonostante i prolungati sforzi dei soccorritori per liberare l'uomo, purtroppo ogni tentativo è risultato vano.

Il personale medico del Suem 118, presente sul luogo dell'incidente, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, le cui condizioni erano apparse subito disperate.

Conseguenze sulla viabilità e le indagini in corso

A seguito del grave sinistro, l'autostrada A4 è stata interamente chiusa al traffico in direzione Trieste. Questa misura si è resa indispensabile per permettere lo svolgimento in sicurezza delle complesse operazioni di soccorso e per consentire alla Polizia Stradale di effettuare tutti i rilievi tecnici necessari. Gli agenti sono intervenuti prontamente per gestire la viabilità e avviare gli accertamenti volti a definire con precisione le cause e la dinamica esatta dello scontro, che al momento rimangono ancora oggetto di indagine.

L'allarme per l'incidente era stato lanciato poco dopo le ore 17, scatenando la rapida mobilitazione di tutte le forze dell'ordine e dei servizi di emergenza. La chiusura del tratto autostradale ha inevitabilmente generato disagi significativi per gli automobilisti, con la formazione di code e la necessità di deviazioni.

Il punto esatto in cui si è verificato l'incidente è noto per essere un tratto particolarmente trafficato dell'autostrada A4. Questa arteria rappresenta un fondamentale collegamento tra le regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, ed è quotidianamente percorsa da un elevato numero di veicoli, sia mezzi pesanti adibiti al trasporto merci che auto private. La sua importanza strategica rende ogni interruzione o incidente di particolare rilevanza per la fluidità del traffico regionale e nazionale.