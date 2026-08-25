Un gattino di poche settimane è stato salvato il 25 agosto 2026 lungo il Passante di Mestre, in corrispondenza del sottopasso Caltana, grazie all’intervento di Michele, caposquadra degli ausiliari alla viabilità di Concessioni Autostradali Venete (Cav). L’episodio è avvenuto durante uno dei suoi ultimi servizi prima del pensionamento.

Alcuni tecnici impegnati nei lavori sull’autostrada A4 hanno notato il piccolo animale, grigio con grandi occhi verdi, intrappolato nello spazio tra le due carreggiate. Il gattino cercava di risalire per attraversare la strada, rischiando l'investimento.

Hanno avvisato il centro operativo. Gli ausiliari, con Michele, sono arrivati sul posto. Michele ha segnalato agli automobilisti di rallentare ed è sceso dal furgone per recuperare il gattino oltre la barriera. Il piccolo, tremante e impaurito, si è presto calmato fra le braccia degli operatori.

Il recupero e l'adozione

Dopo il recupero, il gattino è stato portato nella sede di Cav e sottoposto a un controllo veterinario. L'ipotesi più probabile è l'abbandono, dato che il punto del ritrovamento, dove il Passante si abbassa in galleria, rende difficile l’accesso autonomo dell’animale senza venire travolto. Cav ha sottolineato: 'Abbandonare un animale non significa solo condannarlo a morte, ma anche mettere a rischio la sicurezza e l’incolumità degli utenti in viaggio.

La legge punisce non solo chi commette il reato di abbandono, ma anche chi assiste e non denuncia alle autorità'. Michele ha deciso di adottare il micetto, portandolo a casa pochi giorni prima della pensione, dopo una lunga carriera ad assistere automobilisti. L’adozione rappresenta per lui 'una delle giornate più belle della mia carriera – quasi il segnale di una vita che continua, anche voltando pagina'.

Il ruolo di Concessioni Autostradali Venete

Concessioni Autostradali Venete (Cav) è la società che gestisce il Passante di Mestre e altri tratti autostradali nel Veneto. Cav si occupa della sicurezza e viabilità lungo le tratte di competenza, intervenendo in situazioni di emergenza che coinvolgono persone e animali. La società promuove campagne contro l'abbandono degli animali, ricordando come tali gesti mettano a rischio la vita degli animali e degli utenti della strada.