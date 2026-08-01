La Procura di Perugia ha aperto un fascicolo d'inchiesta in seguito alla tragica morte di un musicista di 48 anni, il cui corpo è stato rinvenuto senza vita all'interno di un appartamento situato nel capoluogo umbro. Nel contesto di questo delicato procedimento giudiziario, due persone sono state formalmente iscritte nel registro degli indagati. Tale iscrizione, qualificata come un atto dovuto dalla stessa Procura, si rende necessaria per consentire ai soggetti coinvolti di esercitare pienamente il loro diritto alla difesa, partecipando con propri consulenti di parte a tutti gli accertamenti tecnici e irripetibili che verranno disposti dagli inquirenti.

I primi riscontri e le indagini in corso

Il ritrovamento del musicista deceduto è avvenuto in circostanze che hanno immediatamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e l'apertura di un'indagine approfondita. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con esattezza la sequenza degli eventi che hanno portato al decesso. Per determinare le cause precise della morte e acquisire elementi fondamentali per l'inchiesta, la Procura ha già disposto l'esecuzione di un'autopsia. È stato ulteriormente specificato che l'inclusione dei due individui nel registro degli indagati rappresenta una misura tecnica indispensabile per la corretta prosecuzione delle attività investigative e non implica, in questa fase, un'automatica attribuzione di responsabilità penali.

Le procedure investigative e i prossimi passi

Le due persone attualmente indagate avranno la possibilità di nominare i propri consulenti tecnici di parte, i quali potranno seguire da vicino tutte le fasi delle attività peritali e formulare osservazioni. L'obiettivo primario delle autorità inquirenti è quello di giungere a una ricostruzione chiara e precisa della dinamica dei fatti che hanno preceduto e causato la morte del 48enne. Al momento, le informazioni relative all'identità degli indagati e alle specifiche ipotesi di reato formulate rimangono riservate. Le indagini proseguiranno con la massima attenzione nei prossimi giorni, focalizzandosi in particolare sugli esiti dell'esame autoptico e su tutti gli altri riscontri tecnici e testimoniali che saranno acquisiti nel corso dell'inchiesta per fare piena luce sulla tragica vicenda.