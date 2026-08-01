Due stabilimenti balneari situati a Marotta, rinomata località costiera delle Marche, sono stati colpiti da sanzioni amministrative a seguito di un'operazione di controllo condotta dalla polizia. Le violazioni accertate riguardano la vendita di alcolici a minori e l'organizzazione di una serata danzante senza la necessaria licenza. L'intervento, mirato alla verifica del rispetto delle normative vigenti, si è svolto nella notte tra il 31 luglio e il 1 agosto 2026 e ha visto il coinvolgimento attivo del personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Pesaro e Urbino.

Nel dettaglio dei controlli, gli agenti hanno riscontrato che in uno degli esercizi commerciali venivano somministrate bevande alcoliche a giovani di età inferiore ai diciotto anni, in chiara violazione delle disposizioni di legge. Contestualmente, in un altro locale, era stata allestita e promossa una serata danzante senza che i gestori avessero ottenuto la prescritta autorizzazione per lo svolgimento di eventi di pubblico spettacolo. Queste verifiche hanno portato all'immediata elevazione di sanzioni amministrative a carico dei titolari delle due attività, sottolineando la gravità delle inosservanze relative alla normativa sulla vendita di alcolici e alle regole per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche.

Le violazioni contestate: alcol a minori e balli senza autorizzazione

Le forze dell'ordine hanno formalmente contestato ai gestori degli stabilimenti balneari la mancata osservanza delle stringenti disposizioni in materia di sicurezza pubblica e, in particolare, di tutela dei minori. La somministrazione di alcolici a persone minorenni rappresenta una violazione esplicita della legge italiana, che vieta categoricamente la vendita e la distribuzione di bevande alcoliche a chi non abbia ancora compiuto i diciotto anni. Tale norma è fondamentale per la protezione della salute e del benessere dei giovani. Allo stesso modo, l'organizzazione di eventi danzanti sprovvisti della dovuta autorizzazione costituisce un'infrazione alle norme amministrative che regolano le attività di pubblico spettacolo, le quali sono concepite per garantire l'ordine, la sicurezza e la prevenzione di incidenti in contesti affollati.

L'impegno della Questura di Pesaro e Urbino nei controlli estivi

La Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Pesaro e Urbino svolge un'azione costante e capillare di controllo e vigilanza su tutte le attività commerciali e ricreative presenti sul territorio. L'obiettivo primario è la salvaguardia della sicurezza pubblica e il rigoroso rispetto delle normative vigenti. Questi controlli si intensificano in modo particolare durante la stagione estiva, un periodo caratterizzato da un significativo aumento delle iniziative e da una maggiore affluenza di giovani nelle località balneari come Marotta. L'azione della Questura mira a prevenire condotte illecite, a garantire la tutela dei minori e a promuovere una gestione responsabile e conforme alla legge di tutti gli eventi pubblici, contribuendo così a mantenere un ambiente sereno e sicuro per residenti e turisti.