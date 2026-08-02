Un tragico incidente sul lavoro ha causato la morte di Mattia Ranghetti, un giovane operaio di 29 anni residente a Bovisio Masciago (Monza e Brianza). Il decesso è avvenuto questa mattina all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove l'uomo era stato ricoverato in condizioni gravissime dopo l'infortunio avvenuto il giorno precedente alle Ferriere Nord di Osoppo, in provincia di Udine. La vicenda riaccende l'attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ranghetti, dipendente di una ditta esterna, era impegnato in un intervento di manutenzione nel reparto laminatoio dello stabilimento quando è stato colpito da una scarica elettrica.

I colleghi hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, in attesa dell'arrivo dei sanitari della Sores. Trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Udine, dove i medici hanno tentato invano di salvargli la vita, il decesso è sopraggiunto nelle prime ore della giornata successiva a causa delle gravi ferite riportate.

I soccorsi e la lotta per la vita

Le prime manovre di soccorso sono state effettuate dai colleghi dell'operaio, che hanno fornito un primo aiuto fondamentale. I soccorritori della Sores hanno poi trasportato il 29enne in condizioni critiche all'ospedale di Udine. Qui, il personale medico ha lottato per ore per stabilizzare le sue condizioni, ma le lesioni si sono rivelate purtroppo fatali.

La scomparsa di Mattia Ranghetti ha generato profondo dolore e sgomento tra i suoi cari e i colleghi.

Indagini per accertare le responsabilità

Sulla dinamica del tragico infortunio sono state avviate indagini approfondite. Carabinieri e ispettori dell'Azienda sanitaria sono al lavoro per ricostruire le cause della fatale scarica elettrica e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza alle Ferriere Nord. Gli accertamenti mirano a chiarire le circostanze e a stabilire se le misure di prevenzione e protezione per la sicurezza sul lavoro fossero state correttamente applicate. L'esito di queste indagini sarà determinante per comprendere quanto accaduto e prevenire futuri simili eventi.