Un tragico incidente stradale ha scosso il pomeriggio del 9 agosto 2026 a Vezzano sul Crostolo, in provincia di Reggio Emilia. Sulla Statale 63, un uomo di 50 anni, residente a Reggiolo, ha perso la vita in seguito a uno scontro fatale tra la sua moto e un'automobile. L'evento, avvenuto poco prima delle 15, ha visto il motociclista perdere il controllo della sua Kawasaki Ninja, schiantandosi violentemente contro il veicolo.

L'impatto è stato devastante: l'uomo è deceduto praticamente sul colpo. Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, giunto sul posto con ambulanza e automedica, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo vano.

La polizia stradale è prontamente intervenuta per avviare i rilievi e le indagini necessarie a chiarire l'esatta dinamica del sinistro. A causa dell'incidente, il tratto della Statale 63 interessato è stato immediatamente chiuso al traffico, provocando notevoli disagi e bloccando la circolazione.

La dinamica e i soccorsi

L'incidente si è verificato in un punto nevralgico del centro abitato di Vezzano sul Crostolo, lungo la trafficata Statale 63. La vittima, alla guida della sua moto Kawasaki Ninja, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause che sono ancora oggetto di approfondimento da parte delle autorità. Lo scontro con l'auto è stato inevitabile e fatale. I soccorritori del 118, pur essendo giunti rapidamente, hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo, i cui tentativi di rianimazione non hanno purtroppo sortito alcun effetto.

Le forze dell'ordine hanno provveduto a isolare l'area dell'incidente, chiudendo il tratto stradale per permettere agli agenti della polizia stradale di effettuare tutti i rilievi del caso. Le indagini sono tuttora in corso e mirano a ricostruire con la massima precisione la sequenza degli eventi che hanno portato a questa tragica perdita, accertando eventuali responsabilità.

Precedenti sulla Statale 63

La Statale 63, che attraversa il comune di Vezzano sul Crostolo, è un'arteria viaria di fondamentale importanza per la zona, ma purtroppo è stata teatro di altri eventi analoghi in tempi recenti. Solo un mese prima, il 6 luglio 2026, si era verificato un altro incidente significativo proprio lungo la stessa strada.

In quell'occasione, una donna di 47 anni aveva perso il controllo della sua utilitaria bianca, che si era ribaltata all'altezza del civico 16 di via Roma. La donna era rimasta ferita e, dopo essere stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco, era stata trasportata in condizioni di media gravità all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dal personale del 118. Anche in quel frangente, i carabinieri di Casina erano intervenuti per i rilievi e per determinare le cause dell'accaduto.