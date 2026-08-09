Una violenta lite scoppiata nella notte tra l'8 e il 9 agosto 2026, davanti a un esercizio commerciale nel quartiere del Piano ad Ancona, ha innescato una catena di eventi culminata in disordini all'interno del Pronto soccorso della città. L'alterco iniziale ha visto protagonisti un uomo di origini filippine e un altro di origini kosovare; quest'ultimo si trovava in evidente stato di alterazione, presumibilmente a causa dell'abuso di sostanze. L'intervento tempestivo degli agenti delle Volanti della Polizia di Stato è stato cruciale per sedare la colluttazione.

Successivamente, il personale del 118 ha garantito il trasporto separato dei due individui presso la struttura ospedaliera, dove avrebbero dovuto ricevere le cure mediche necessarie.

Parapiglia al Pronto Soccorso e i Tre Arresti

La situazione è degenerata ulteriormente durante l'attesa presso il Pronto soccorso. A quel punto, sono arrivati il fratello dell'uomo di origini kosovare e un loro amico di nazionalità peruviana. I due nuovi arrivati hanno immediatamente iniziato ad aggredire verbalmente il personale sanitario presente, creando un clima di forte tensione. La situazione è precipitata quando hanno anche spintonato una guardia giurata che era intervenuta per tentare di ristabilire l'ordine e contenere gli animi.

Di fronte a questa escalation di violenza e resistenza, gli agenti della Polizia di Stato, già presenti o richiamati sul posto, sono stati costretti a intervenire una seconda volta. Hanno preso in custodia i due fratelli e il loro conoscente. Tutti e tre gli uomini sono stati formalmente arrestati con le gravi accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate in concorso. Per i tre indagati, l'autorità giudiziaria ha disposto il regime degli arresti domiciliari, in attesa della successiva udienza di convalida del fermo.

Precedenti Episodi di Violenza e Controlli sul Territorio

L'episodio recente si inserisce in un contesto più ampio di tensione e violenza che ha interessato l'area del Piano e le zone limitrofe di Ancona negli ultimi mesi.

La città ha infatti registrato altri episodi di colluttazioni e liti, spesso tra cittadini stranieri. Un caso significativo risale al 20 maggio 2026, quando, all'incrocio tra via Flaminia e via Berti, si è verificato un altro violento scontro tra due uomini extracomunitari. Durante quella lite, uno dei contendenti è stato colpito al volto con un oggetto di legno, rendendo necessario il suo trasporto al Pronto soccorso per le cure. Il presunto aggressore, in quell'occasione, era riuscito a dileguarsi e a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Nonostante questi eventi, le aree considerate più sensibili e a rischio sono costantemente presidiate dal personale dell'Esercito e della Polizia Locale, a testimonianza dell'impegno delle autorità nel mantenere l'ordine. Gli accertamenti e le indagini proseguono senza sosta per identificare i responsabili di questi episodi e per rafforzare la sicurezza pubblica in tutta la zona.