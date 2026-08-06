La frequenza delle scosse di moderata intensità rischia di alimentare un senso di assuefazione al pericolo. È il messaggio lanciato dal ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare, Nello Musumeci, nel corso di un'informativa alla Camera sull'emergenza ai Campi Flegrei.

L'intervento alla Camera

Nel suo intervento, Musumeci ha espresso a nome del Governo la "piena e convinta solidarietà alla popolazione colpita".

Il ministro ha quindi sottolineato che "la frequenza di scosse di moderata intensità finisce per alimentare una sorta di abitudine al rischio, inducendo nella popolazione la percezione che con il bradisismo si possa semplicemente continuare a convivere, come del resto hanno fatto per secoli gli abitanti di quell'area".

L'appello alla prevenzione

"Non è la convivenza con il rischio ad essere pericolosa, ma l'assuefazione al rischio che abbassa la percezione e rende meno vigile la convivenza. Ecco perché l'imprevedibilità del vulcano Campi Flegrei deve imporre alle istituzioni, a tutte le istituzioni, il dovere della prevenzione", ha aggiunto il ministro.