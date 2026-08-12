Una donna di circa settant'anni è rimasta gravemente ferita a Napoli, in seguito a un investimento sulle strisce pedonali avvenuto in via Foria. L'incidente, che ha visto coinvolto un motociclo, si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì 7 agosto, all'altezza della stazione della metropolitana di piazza Cavour, nel cuore del centro storico cittadino. La settantenne è stata violentemente sbalzata sull'asfalto a causa dell'impatto, riportando lesioni serie che ne hanno reso necessario il ricovero d'urgenza.

I soccorsi e le condizioni della donna

Immediatamente dopo l'accaduto, i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto per prestare le prime cure alla donna. Data la gravità delle sue condizioni, l'anziana è stata trasportata in codice rosso presso l'ospedale Cardarelli di Napoli, una delle principali strutture sanitarie del capoluogo campano. Inizialmente, i medici si erano riservati la prognosi a causa della complessità del quadro clinico. Sebbene la prognosi sia stata successivamente sciolta nella giornata di ieri, le condizioni della donna restano purtroppo gravi e la sua battaglia per la ripresa continua.

Le indagini della Polizia locale e i provvedimenti

Per fare piena luce sulla dinamica dell'incidente, gli agenti dell'Unità operativa Chiaia della Polizia locale hanno avviato i rilievi sul luogo dell'investimento.

Le operazioni di ricostruzione sono fondamentali per accertare le responsabilità. Il conducente del motociclo, un giovane residente nell'area vesuviana, è stato sottoposto a provvedimenti immediati: la sua patente di guida è stata ritirata. Inoltre, il veicolo coinvolto nell'investimento è stato posto sotto sequestro, in attesa degli ulteriori sviluppi delle indagini e delle decisioni delle autorità competenti.

Contesto dell'incidente in via Foria

L'episodio si è verificato in via Foria, un'arteria stradale di grande importanza e notevole traffico nel centro storico di Napoli. Questa via, che collega piazza Cavour con altre zone nevralgiche della città, è quotidianamente percorsa da numerosi veicoli e pedoni.

L'incidente riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda l'attraversamento delle strisce pedonali, un punto critico per la convivenza tra mezzi di trasporto e utenti più vulnerabili della strada. La comunità attende aggiornamenti sulle condizioni della settantenne, sperando in un miglioramento del suo stato di salute.