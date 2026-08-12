La Protezione Civile regionale della Campania ha emesso una nuova allerta meteo gialla per temporali, valida dalle ore 13:00 alle ore 20:00 di oggi, mercoledì 12 agosto. L'avviso riguarda l'intera regione Campania, escluse la Piana campana, Napoli, le isole e l'Area Vesuviana. L'emissione si basa sulle valutazioni del Centro funzionale riguardo agli scenari meteorologici attuali e alla loro evoluzione.

Nelle zone interessate, con maggiore probabilità nei settori interni, si prevedono isolati rovesci e temporali di moderata intensità. I fenomeni temporaleschi sono caratterizzati da incertezza previsionale e rapida evoluzione.

Tra gli effetti attesi figurano grandine, raffiche di vento, fulmini e la possibile caduta di rami o alberi, con rischi per coperture e strutture esposte. L'allerta evidenzia anche un rischio idrogeologico, con potenziale innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori e inondazioni delle aree limitrofe.

Dettagli sui rischi e le aree escluse

L'avviso prevede inoltre possibili allagamenti di locali interrati e a pian terreno, scorrimento superficiale delle acque sulle strade e fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, con conseguenti tracimazioni e coinvolgimento delle aree urbane depresse. Sono altresì possibili cadute di massi in più punti del territorio e occasionali fenomeni franosi, legati a condizioni idrogeologiche fragili.

Il sistema nazionale di Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile, in coordinamento con le regioni, emette avvisi di condizioni meteorologiche avverse basati sulle previsioni. Tali avvisi possono determinare criticità idrogeologiche e idrauliche, riassunte nel bollettino nazionale di criticità e allerta. Le informazioni sui livelli di allerta regionali e sulle azioni di prevenzione sono gestite dalle strutture territoriali di Protezione Civile, che monitorano l'evolversi della situazione in contatto con il Dipartimento. Il quadro meteorologico e delle criticità viene aggiornato quotidianamente e reso disponibile sul sito del Dipartimento.