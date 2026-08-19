Il maestoso veliero Nave Palinuro della Marina Militare ha fatto il suo ingresso a Taranto il 19 agosto 2026, ormeggiando con eleganza alla storica banchina del Castello Aragonese. La sua permanenza, che si estenderà fino al 24 agosto, coincide con l'attesissima apertura dei XX Giochi del Mediterraneo, un evento di risonanza internazionale. Questa sosta rappresenta un'opportunità di grande rilievo per la città ionica, che vanta un legame profondo e radicato con la Marina Militare, testimoniato anche dalla presenza della prestigiosa Scuola Sottufficiali.

Visite aperte al pubblico e missione formativa

Durante la sua permanenza nel capoluogo pugliese, la Nave Palinuro non sarà solo un simbolo statico, ma un centro di attività e incontro. A bordo, infatti, saranno ospitati giovani soci di importanti realtà associative come l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, la Lega Navale Italiana e la Sail Training Association Italia, promuovendo così la cultura marinara tra le nuove generazioni. Per la cittadinanza e i numerosi turisti attesi per i Giochi, il veliero scuola aprirà i suoi ponti alle visite. Sarà possibile salire a bordo e scoprire i segreti di questa affascinante unità navale sabato 22 agosto, dalle ore 15:00 alle 19:00, e domenica 23 agosto, con un doppio turno: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 22:00.

Questa apertura al pubblico offre una rara e preziosa occasione per ammirare da vicino una delle navi più iconiche e rappresentative della tradizione navale italiana.

La presenza della Palinuro a Taranto si inserisce armoniosamente nel ricco calendario di eventi che accompagneranno i Giochi del Mediterraneo, rafforzando ulteriormente il già solido legame tra la città e la Marina Militare. Il veliero è attualmente impegnato nella sua campagna d'istruzione 2026, un percorso formativo fondamentale per gli allievi sottufficiali. A bordo, questi giovani marinai hanno l'opportunità unica di acquisire una preziosa esperienza pratica, affinando le loro competenze nelle complesse tecniche di navigazione e nelle diverse attività marinaresche, elementi essenziali per la loro futura carriera nella Forza Armata.

La storia e il ruolo strategico della Nave Palinuro

La Nave Palinuro, entrata in servizio nella Marina Militare nel lontano 1955, è da decenni un pilastro fondamentale nell'addestramento degli allievi delle scuole sottufficiali. La sua missione principale è quella di fornire una formazione pratica e immersiva, indispensabile per forgiare i futuri quadri della Marina. Ogni anno, il veliero solca i mari partecipando a impegnative campagne d'istruzione e effettuando numerose soste in porti sia italiani che esteri. L'obiettivo di queste missioni è duplice: da un lato, garantire un'attività addestrativa di altissimo livello e, dall'altro, promuovere attivamente la cultura marinara italiana e i valori della Marina Militare in patria e all'estero.

La Palinuro è riconosciuta come una delle unità più celebri e simboliche dell'intera Forza Armata, incarnando la storia e l'eccellenza navale italiana. La sua presenza offre costantemente preziose opportunità di formazione per i giovani e di incontro significativo tra la Marina e la cittadinanza, consolidando il reciproco rispetto e l'orgoglio nazionale per le nostre tradizioni marittime.