Un episodio di violenza ha scosso la tranquillità di via Vittorio Veneto a Olbia, dove una lite tra due giovani è degenerata nell'uso di un machete, lasciando entrambi i contendenti feriti. L'alterco, di cui non sono ancora chiare le motivazioni, ha richiesto l'immediato intervento dei soccorsi e il conseguente trasporto in ospedale dei due coinvolti.

I soccorsi e il trasporto al Pronto soccorso di Olbia

A seguito del violento scontro, che ha visto l'impiego di un'arma bianca, i due giovani sono stati prontamente assistiti dalle squadre di emergenza.

Un'ambulanza del 118 è intervenuta sul posto per prestare le prime cure necessarie prima di accompagnare i feriti al Pronto soccorso dell'ospedale di Olbia. Le condizioni dei due ragazzi hanno richiesto una valutazione medica urgente per stabilire l'entità delle lesioni riportate.

Le condizioni dei feriti: codice rosso e giallo

All'arrivo in ospedale, la situazione dei due giovani è stata attentamente esaminata dal personale medico. Uno dei due, che ha subito l'impatto della lama in diverse parti del corpo, è stato immediatamente ricoverato in codice rosso. Questa classificazione indica una condizione di particolare gravità, che ha richiesto cure intensive e un monitoraggio costante. L'altro giovane coinvolto nella lite ha riportato ferite di entità inferiore, localizzate principalmente al viso.

Per lui, la situazione è stata giudicata meno critica, e il ricovero è avvenuto in codice giallo, sebbene necessitasse comunque di attenzioni mediche specifiche per le lesioni subite.

Le indagini in corso per accertare le cause della lite

Le autorità competenti hanno prontamente avviato le indagini per fare piena luce sull'accaduto. Al momento, le motivazioni precise che hanno innescato la lite e portato all'utilizzo del machete non sono state ancora accertate. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica completa degli eventi e comprendere cosa abbia scatenato un così violento scontro in via Vittorio Veneto. L'obiettivo è definire con chiarezza il contesto e le responsabilità relative all'episodio che ha visto due giovani feriti a Olbia.