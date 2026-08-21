TORINO, 21 agosto 2026 – Un'intensa ondata di maltempo ha colpito la parte centro-settentrionale del Piemonte a partire da ieri, venerdì 20 agosto, scatenando una serie di emergenze. I vigili del fuoco sono stati impegnati in oltre 260 interventi su tutto il territorio regionale per far fronte ai numerosi disagi causati dalle condizioni atmosferiche avverse.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concentrate in particolare nelle province di Torino, Novara, Vercelli e Alessandria, le aree maggiormente interessate. Qui si sono registrati estesi allagamenti, la caduta di numerosi alberi che hanno ostruito la viabilità e causato danni, e significativi danni alle coperture degli edifici.

Questi eventi sono stati la diretta conseguenza di nubifragi di notevole intensità e di forti raffiche di vento che hanno sferzato la regione.

Tra le località che hanno subito i maggiori danni, spicca Chivasso, in provincia di Torino. Qui, la violenza del maltempo ha causato il crollo di un muretto, che ha impattato e danneggiato diverse automobili parcheggiate. La mattinata odierna ha visto la pioggia continuare a cadere con notevole intensità non solo sul capoluogo Torino, maanche su ampie porzioni del resto del Piemonte, mantenendo un elevato stato di allerta.

L'arrivo di questa perturbazione ha segnato un netto e brusco cambiamento climatico. Dopo un lungo periodo di canicola, caratterizzato da temperature elevate e afa persistente, la colonnina di mercurio è finalmente scesa, attestandosi al di sotto dei venti gradi.

Questo calo termico, seppur atteso, è stato accompagnato da fenomeni meteorologici estremi che hanno messo a dura prova il territorio.

Maltempo in provincia di Pavia: interventi per allagamenti e alberi caduti

Parallelamente agli eventi che hanno interessato il Piemonte, anche la provincia di Pavia è stata colpita da una significativa ondata di maltempo. Nella tarda serata di domenica 16 agosto, un fronte temporalesco di notevole intensità si è abbattuto sul territorio, portando con sé pioggia copiosa e forti raffiche di vento che hanno generato numerosi disagi e richiesto l'intervento delle squadre di soccorso.

I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire in diverse località della provincia.

Tra gli interventi più rilevanti, si segnalano quelli nel comune di Gambolò, dove le squadre hanno operato per liberare numerose cantine allagate. Un'altra criticità diffusa è stata la caduta di alberi, che ha interessato diverse zone della provincia, rendendo necessarie operazioni di rimozione per ripristinare la viabilità e la sicurezza.

Le chiamate al comando provinciale dei vigili del fuoco di Pavia hanno riguardato principalmente gli allagamenti nelle cantine e la rimozione di alberi caduti. Fortunatamente, in quella fase, non sono stati segnalati ulteriori danni di grave entità, permettendo alle squadre di concentrarsi sulle operazioni più urgenti e diffuse sul territorio.