Una vasta operazione antidroga, denominata “Replay”, è stata condotta dai carabinieri nel centro storico di Sassari, su disposizione della Procura della Repubblica. L’azione, che si è svolta nella mattinata, ha visto il coinvolgimento di numerosi reparti: la Compagnia di Sassari, i comandi territoriali, l’11° Nucleo elicotteri carabinieri di Elmas, lo Squadrone eliportato Cacciatori “Sardegna”, il nucleo cinofili e i Vigili del Fuoco.

Il blitz ha interessato in particolare il rione di San Donato e le zone adiacenti, tra cui via San Donato, via La Marmora, corso Vittorio Emanuele, via delle Muraglie e la piazza sottostante.

Per consentire lo svolgimento delle attività di polizia giudiziaria, il traffico in corso Vittorio Emanuele è stato temporaneamente bloccato per circa un’ora.

Dettagli e numeri dell'operazione

L’operazione ha portato all’esecuzione di più di quindici ordinanze di custodia cautelare in carcere e a circa venti arresti, che hanno riguardato sia cittadini italiani sia stranieri. L’inchiesta, coordinata dai pubblici ministeri Giovanni Porcheddu e Giovanni Dore, vede complessivamente 45 persone iscritte nel registro degli indagati. Le forze dell’ordine hanno inoltre effettuato 45 perquisizioni nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La sinergia tra i diversi reparti specializzati, come i Cacciatori di Sardegna e il nucleo cinofili, è stata fondamentale per garantire l’efficacia e la sicurezza delle operazioni.

Questo intervento si inserisce in una serie di azioni già intraprese in passato per contrastare il traffico di droga nella zona di Sassari Vecchia, un’area purtroppo nota per la ricorrenza di tali reati.

Contesto e impegno istituzionale

L’indagine è stata condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, con il coinvolgimento diretto dei pubblici ministeri Giovanni Porcheddu e Giovanni Dore. Le misure cautelari e le perquisizioni sono state disposte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale sassarese. I carabinieri della Compagnia di Sassari hanno operato in stretto coordinamento con le unità specializzate, tra cui l’11° Nucleo elicotteri di Elmas e lo Squadrone eliportato Cacciatori “Sardegna”.

Le attività di contrasto allo spaccio di droga nel centro storico di Sassari riflettono un impegno costante delle forze dell’ordine e delle istituzioni giudiziarie locali. Si tratta di una risposta decisa a un fenomeno che interessa in modo particolare alcune zone del capoluogo sardo, e le operazioni odierne proseguono una strategia di controllo e prevenzione già avviata con precedenti interventi nella medesima area.