La missione umanitaria "La pace viaggia sulle due ruote", un ponte di solidarietà tra l'Alessandrino e l'Ucraina, si è conclusa il 15 agosto 2026 a Ivano Frankivis'k, città di circa 220 mila abitanti nell'ovest del paese. Partita da Castellazzo Bormida (Alessandria) lo scorso 6 agosto, l'iniziativa ha visto il coinvolgimento di cinque centauri del moto club locale e di un mezzo Anteas Trasporto Amico, portando un messaggio concreto di pace e speranza.

I partecipanti hanno consegnato alla popolazione ucraina regali e gadget, ma hanno sottolineato come il dono più grande sia stato quello ricevuto in cambio: "Sono persone con una dignità enorme, che vivono con l'ansia degli allarmi, che hanno perso amici e familiari ma che continuano a sperare nella pace.

Siamo tornati tutti arricchiti da questa esperienza", hanno dichiarato i membri della spedizione. Questa testimonianza evidenzia la resilienza e la profonda umanità incontrata.

Castellazzo Bormida, località celebre nel mondo dei motori per la presenza del santuario della Beata Vergine della Creta, patrona mondiale dei “centauri”, e per l'organizzazione di un motoraduno di richiamo internazionale, ha rafforzato il suo legame con l'Ucraina. Durante la missione, una lettera del sindaco di Castellazzo, Gianfranco Ferraris, è stata consegnata al vicesindaco di Ivano Frankivis'k, Sviatolsav Niorovych. L'obiettivo è gettare le basi per una futura collaborazione e un possibile gemellaggio tra le due città, magari proprio nel segno delle due ruote.

L'iniziativa ha avuto anche risvolti ecclesiastici: Don Vincenzo Pavlov, rettore del Santuario, ha invitato padre Ivan Stefurak, responsabile della comunicazione dell'arcidiocesi locale, a visitare Castellazzo e Alessandria per il Motoraduno Internazionale del 2027. L'impegno umanitario prosegue: a settembre, il Moto Club di Castellazzo Bormida donerà quattro climatizzatori all’ospedale pediatrico oncologico di Ivano Frankivis'k, destinati specificamente alle sale dei bambini prematuri, un gesto di concreto supporto alla sanità locale.

Un Ponte di Solidarietà Continuo

Questa spedizione si inserisce in un quadro più ampio di cooperazione tra realtà italiane e ucraine. Anteas Alessandria, infatti, da quasi due anni ha avviato progetti di cooperazione con Ivano Frankivis'k, fornendo beni di prima necessità, medicinali, supporti medici, abbigliamento, coperte e generatori elettrici.

Le iniziative includono anche attività culturali e sportive rivolte a giovani e persone con disabilità, con l'obiettivo di promuovere un futuro di pace e offrire nuove opportunità.

L'Impegno del Moto Club e la Rete di Supporto

Il Moto Club di Castellazzo Bormida si conferma un attore fondamentale in queste azioni di solidarietà internazionale. Conosciuto per il suo impegno sociale e per l'organizzazione di eventi di grande risonanza come il Motoraduno Internazionale, il club collabora attivamente con enti e associazioni, promuovendo scambi culturali e iniziative di aiuto. Questo spirito di cooperazione è sostenuto da una vasta rete che include realtà come Anteas Alessandria, dimostrando come la solidarietà possa viaggiare lontano, anche sulle due ruote, per costruire un futuro migliore.