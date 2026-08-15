Il 13 giugno 2026, la capitale Roma è stata teatro di imponenti cortei di giovani antifascisti. Migliaia di partecipanti hanno sfilato per le vie della città per esprimere una ferma opposizione alla remigrazione e al riarmo, manifestando al contempo solidarietà alla causa palestinese. Questa massiccia mobilitazione ha visto una vasta partecipazione giovanile, trasformando le strade romane in un palcoscenico di protesta e rivendicazione, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi ritenuti cruciali per il futuro sociale e politico del paese.

La mobilitazione antifascista e la marcia neofascista

Nella stessa giornata, la città ha assistito anche a una marcia di neofascisti, organizzata e guidata da CasaPound. I manifestanti di estrema destra hanno percorso le strade intonando slogan evocativi come “duce, duce, duce”, in un contesto che è stato descritto come caratterizzato dall’indifferenza delle forze dell’ordine presenti sul posto. I cortei antifascisti hanno rappresentato una chiara e diretta risposta a questa iniziativa, ribadendo con forza la loro contrarietà alle politiche di remigrazione e al riarmo, temi centrali della loro protesta. La coesistenza di queste due manifestazioni ha evidenziato le profonde divisioni ideologiche presenti nella società.

Contesto politico e dinamiche a Roma

Le manifestazioni antifasciste del 13 giugno 2026 si inseriscono in un più ampio quadro di mobilitazione politica e sociale che caratterizza frequentemente la città di Roma. La presenza e l'attività di CasaPound, un movimento politico riconosciuto per le sue posizioni di estrema destra e per la sua costante attività sul territorio, hanno giocato un ruolo significativo nell'alimentare la partecipazione e la determinazione dei giovani antifascisti. Le forze dell'ordine hanno monitorato attentamente lo svolgimento di entrambe le manifestazioni, mantenendo un presidio di sicurezza, ma non sono intervenute direttamente nei confronti dei cortei neofascisti, una circostanza che ha suscitato diverse osservazioni e commenti nel dibattito pubblico.

CasaPound: profilo e attività sul territorio

CasaPound è un'organizzazione politica italiana, fondata nel 2003, che si autodefinisce come un movimento di ispirazione neofascista. L'associazione è ampiamente nota per la sua costante promozione di iniziative pubbliche e manifestazioni, focalizzate principalmente su temi legati all'identità nazionale e a una critica serrata delle politiche migratorie. Nel corso degli anni, CasaPound ha organizzato numerosi cortei e marce in diverse città italiane, eventi che sono stati spesso accompagnati da contro-manifestazioni da parte di gruppi e movimenti antifascisti, evidenziando una polarizzazione politica persistente nel panorama italiano. La loro presenza a Roma il 13 giugno 2026 si colloca in questa consolidata tradizione di attivismo e confronto ideologico, confermando il ruolo del gruppo nel panorama politico nazionale.