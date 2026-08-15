Giorgio Musiani, padre di Nicola Musiani, il 53enne brutalmente picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio nel parcheggio di Pinarella di Cervia, è stato vittima di una nuova aggressione. L'episodio, avvenuto nello stesso spiazzo dove il figlio aveva perso la vita, ha visto l'84enne colpito durante un tentativo di furto della sua bicicletta. L'anziano ha sorpreso un giovane intento a rubargli il velocipede e, intervenuto per allontanarlo, è stato violentemente colpito al volto.

Il racconto dell'aggressione subita

Il signor Musiani ha fornito un dettagliato resoconto dell'accaduto, descrivendo i momenti concitati della notte.

"Giovedì notte ero come sempre dentro al mio camper e ho sentito strani rumori provenire da fuori", ha raccontato. "Sono uscito: c’era un uomo seduto sulla mia bicicletta che stava armeggiando. Ho subito pensato che volesse rubarmela, quindi mi sono avvicinato per mandarlo via. Lui ha reagito e mi ha dato un violento pugno sul naso". Dopo averlo colpito, il giovane si è immediatamente dato alla fuga, lasciando l'anziano a terra e in stato di shock. L'episodio solleva interrogativi sulla possibile connessione con la precedente tragedia, un dubbio che lo stesso Giorgio Musiani ha espresso: "Non so se questa aggressione è stata un avvertimento o altro di simile, oppure se è un caso isolato e senza alcuna relazione con la morte di mio figlio Nicola".

Il tragico precedente e la ferma decisione

L'aggressione subita da Giorgio Musiani si inserisce in un contesto già segnato da una profonda tragedia. Lo stesso parcheggio di Pinarella di Cervia era stato teatro, nella notte tra il 18 e il 19 luglio, dell'omicidio di Nicola Musiani. Il 53enne era stato picchiato a morte con una violenza che il Gip aveva definito di "animalesca violenza", un'espressione che sottolinea la brutalità dell'atto. Per la morte di Nicola, le autorità hanno già arrestato quattro giovani, mentre un sedicenne è stato segnalato alla Procura per i minorenni di Bologna, evidenziando la gravità del crimine e il coinvolgimento di giovanissimi.

Nonostante il duplice trauma e il dolore per la perdita del figlio, Giorgio Musiani ha manifestato una ferma e commovente decisione di non abbandonare il luogo che ha scelto come casa.

"Io non ho paura di stare da solo. Io non scappo. Niente e nessuno mi manderà via dal mio camper ed è lì che voglio vivere e morire", ha dichiarato con determinazione, un'affermazione che rivela la sua resilienza e il profondo legame con il suo stile di vita e il ricordo del figlio. Questa scelta, pur comprensibile, evidenzia la vulnerabilità di chi vive in determinate condizioni e la necessità di maggiore attenzione alla sicurezza in aree come quella.

Il parcheggio di Pinarella: contesto e sicurezza

Il parcheggio di Pinarella di Cervia, scenario di questi drammatici eventi, si trova in una frazione della rinomata località balneare in provincia di Ravenna. L'area è conosciuta per la presenza di campeggi e aree di sosta per camperisti, frequentata da residenti e turisti durante la stagione estiva.

La sua natura di luogo di transito e ritrovo, pur offrendo libertà, lo rende anche esposto a episodi di microcriminalità, come dimostrano i recenti fatti che hanno coinvolto la famiglia Musiani. La tranquillità del luogo si scontra ora con la realtà di due aggressioni violente, che hanno lasciato un'ombra sulla percezione di sicurezza della zona.