Un tragico evento ha scosso il centro di Perugia il primo agosto 2026, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella sua stanza d'albergo. La sua compagna, che si trovava con lui, versa in gravi condizioni. La causa del decesso e del malore è attribuita a una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. La coppia era giunta nella città umbra per un concerto alla Sala dei Notari, parte di un gruppo musicale di circa quaranta elementi.

L'allarme è scattato quando gli altri membri del gruppo non hanno visto i due presentarsi per l'esibizione.

I carabinieri, intervenuti prontamente, hanno avviato le indagini, concentrandosi sull'ipotesi di un incidente. La stanza d'albergo occupata dalla coppia si trova in prossimità di un locale tecnico con una caldaia. Gli accertamenti sono in corso per stabilire se la fuoriuscita del gas inodore e letale abbia avuto origine proprio da questo impianto, elemento cruciale per la ricostruzione dei fatti.

L'indagine e le condizioni della compagna

Le forze dell'ordine stanno approfondendo ogni dettaglio per ricostruire la dinamica esatta dell'evento. L'attenzione si concentra sul potenziale malfunzionamento della caldaia adiacente alla camera d'albergo, la cui verifica è fondamentale per comprendere le cause della tragedia.

La compagna del musicista, soccorsa in condizioni critiche, è stata prontamente trasportata in ospedale, dove i medici monitorano il suo stato di salute. Le indagini proseguono per accertare con precisione l'origine della fuoriuscita del monossido di carbonio e individuare eventuali responsabilità.

Precedenti episodi di intossicazione in Umbria

Questo tragico episodio evidenzia l'importanza della sicurezza degli impianti di riscaldamento. Nel febbraio 2026, un'intera famiglia di origine albanese a Soccorso di Magione, in provincia di Perugia, fu coinvolta in un grave caso di intossicazione da monossido di carbonio. Sette persone, tra cui tre bambini piccoli, furono ricoverate d'urgenza e sottoposte a trattamento in camera iperbarica.

La causa fu ricondotta a una perdita dalla caldaia domestica, nonostante l'impianto fosse di ultima generazione e installato di recente. Gli accertamenti, affidati ai vigili del fuoco, non avevano escluso malfunzionamenti. Questi eventi sottolineano la necessità vitale di controlli periodici sugli impianti e di una risposta rapida in caso di sospetta intossicazione da monossido di carbonio.