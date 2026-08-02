Un grave incidente stradale ha sconvolto la comunità di Zungri, nel Vibonese. Un giovane motociclista ha perso la vita nella mattinata dopo uno scontro con una Fiat Punto lungo la strada provinciale che collega il centro abitato alla rotatoria del Poro. L’impatto è stato violento e ogni tentativo dei soccorritori di salvare il ragazzo si è rivelato inutile. Il paese torna così a vivere un momento di profondo dolore.

Incidente a Zungri: lo scontro tra moto e auto finisce in tragedia

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno sulla strada provinciale che conduce alla rotatoria del Poro.

Per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat Punto e una motocicletta si sono scontrate improvvisamente. Ad avere la peggio è stato il motociclista C.P., giovane originario di Zungri, che dopo l’impatto è stato sbalzato dalla sella e ha riportato ferite gravissime a seguito della violenta caduta sull’asfalto.

Sul posto sono arrivati tempestivamente i sanitari del 118 con due ambulanze e l’elisoccorso, attivato per un possibile trasferimento urgente in ospedale. Le condizioni del giovane sono apparse subito disperate. I medici hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni intervento si è rivelato vano. Il motociclista è morto sul luogo dell’incidente.

Zungri, soccorsi inutili: il motociclista muore dopo il violento impatto

Nel sinistro è rimasto coinvolto anche il conducente della Fiat Punto, che ha riportato una ferita alla testa. L’uomo è stato assistito dal personale sanitario intervenuto sul posto. Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale e chiarire ogni dettaglio dello scontro tra il veicolo e la moto.

Gli investigatori hanno effettuato i rilievi necessari per stabilire eventuali responsabilità e comprendere cosa abbia provocato la collisione. La strada è rimasta al centro delle operazioni di sicurezza durante gli interventi dei soccorritori e delle forze dell’ordine.

La tragedia ha lasciato sgomenti residenti e cittadini che hanno assistito alla drammatica notizia.

Zungri sotto shock: la comunità piange un'altra giovane vittima

Per Zungri si tratta di un nuovo momento di lutto difficile da superare. La morte del giovane motociclista arriva a pochi giorni dalla scomparsa di Alessio Pio, il bambino di 18 mesi deceduto all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Due tragedie ravvicinate che hanno colpito profondamente una comunità già provata dal dolore.

Il paese si stringe attorno alla famiglia della vittima, mentre resta forte il cordoglio per una vita spezzata troppo presto. L’incidente stradale di Zungri riaccende anche l’attenzione sulla sicurezza sulle strade provinciali e sulla necessità di mantenere alta la prudenza alla guida.