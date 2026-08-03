Nella serata del 24 luglio, un episodio di violenza ha scosso l'area nei pressi di piazza Santa Caterina, nel cuore di Pescara. Un gruppo di cinque minorenni, tutti di origine romena, ha accerchiato tre giovani donne maggiorenni, avvicinandosi ai giardinetti della piazza con un atteggiamento palesemente intimidatorio. L'obiettivo del gruppo era sottrarre il telefono cellulare a una delle ragazze.

La dinamica dell'accaduto, come ricostruito, ha visto i cinque minorenni distrarre una delle giovani per poi procedere a palpeggiarla e a sottrarle il dispositivo mobile che stava utilizzando.

Le vittime si trovavano nei pressi dei giardinetti, un'area che negli ultimi tempi è diventata teatro di diversi episodi di violenza e che è considerata a rischio. L'episodio si è verificato intorno alle 22.

Denuncia e trasmissione degli atti

I cinque minorenni sono stati denunciati a piede libero. Gli atti relativi all'accaduto sono stati prontamente trasmessi alla procura minorile dell’Aquila per le opportune valutazioni. Le tre ragazze coinvolte sono state identificate come le parti offese nel procedimento. L'azione del gruppo, descritta come un "branco", ha generato notevole preoccupazione tra i residenti e i frequentatori della zona, già segnalata per criticità legate alla sicurezza.

Piazza Santa Caterina e la sicurezza urbana

Piazza Santa Caterina, situata nel centro di Pescara, è un'area caratterizzata dalla presenza di giardinetti pubblici. Negli ultimi tempi, questa zona è stata oggetto di particolare attenzione da parte delle autorità a causa del ripetersi di episodi di microcriminalità e di disturbo della quiete pubblica. La gestione della sicurezza urbana in quest'area è affidata alle forze dell'ordine locali, con il supporto delle istituzioni comunali e regionali.

La procura minorile dell’Aquila ha il compito di occuparsi dei procedimenti penali che coinvolgono minori, assicurando la tutela sia delle vittime sia dei diritti degli indagati, in conformità con la normativa vigente. La trasmissione degli atti a questa autorità rappresenta una procedura standard nei casi che coinvolgono minori autori di reato.