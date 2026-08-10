Un beagle in evidente stato di agitazione è stato tratto in salvo dagli operatori della sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, dopo essere stato avvistato mentre vagava pericolosamente all’interno di una piazzola di sosta sulla Tangenziale di Napoli. L’episodio, avvenuto il 10 agosto 2026, ha visto gli agenti intervenire prontamente per scongiurare una situazione di potenziale pericolo sia per l’animale che per la circolazione stradale.

Il tempestivo intervento della Polizia Stradale

Gli agenti della Polizia Stradale hanno agito con rapidità per mettere in sicurezza il cane, evitando così rischi per la sua incolumità e per quella degli automobilisti.

Il salvataggio è stato reso possibile grazie alla stretta collaborazione con il Centro Operativo Autostradale di Napoli, che ha immediatamente attivato le procedure per l’affidamento dell’animale. Il beagle è stato quindi preso in carico da una ditta specializzata nel recupero e nella custodia di animali randagi o in difficoltà, garantendogli le prime cure e un ambiente sicuro.

Accertamenti e l’importanza del microchip

Le verifiche successive al salvataggio hanno purtroppo rivelato che il beagle era privo di microchip identificativo. Questa circostanza ha reso impossibile risalire al proprietario, un dettaglio cruciale che sottolinea l’importanza dell’identificazione degli animali d’affezione.

La normativa vigente prevede che, in assenza di un microchip, gli animali soccorsi vengano affidati temporaneamente a strutture autorizzate per la custodia. Qui rimarranno in attesa di eventuali rivendicazioni da parte dei legittimi proprietari o, in assenza di queste, di essere proposti per una nuova adozione, assicurando loro un futuro.

La Polizia di Stato a tutela degli animali: un impegno costante

L’intervento sulla Tangenziale di Napoli non è un caso isolato, ma rientra in un più ampio quadro di attività di soccorso e tutela degli animali in difficoltà che la Polizia di Stato svolge regolarmente su tutto il territorio nazionale, attraverso le sue articolazioni territoriali e specialistiche.

Un esempio significativo di questo impegno è rappresentato da un altro recente episodio avvenuto a Napoli il 17 luglio 2026. In quell’occasione, un Labrador era stato salvato dopo essere rimasto chiuso in un’auto esposta al sole per oltre un’ora, con temperature elevate. L’intervento tempestivo degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania fu determinante: infransero il finestrino dell’auto, fornirono acqua al cane e lo affidarono al presidio ospedaliero veterinario dell’ASL Napoli 1 Centro. I proprietari dell’auto, due turisti stranieri, furono identificati e denunciati per maltrattamento di animali, a testimonianza della serietà con cui vengono trattati questi reati.

Il ruolo cruciale delle istituzioni e la normativa sul microchip

Il Centro Operativo Autostradale di Napoli, che ha giocato un ruolo chiave nell’affidamento del beagle, funge da punto di coordinamento essenziale per la gestione delle emergenze e la sicurezza sulla rete autostradale. Tra le sue molteplici responsabilità, vi è anche la gestione degli interventi che coinvolgono animali in pericolo, operando in sinergia con enti e ditte specializzate. La legislazione italiana impone l’obbligo di identificazione degli animali d’affezione tramite microchip. Questo strumento non è solo un requisito legale, ma una garanzia fondamentale per la sicurezza e il benessere degli animali, permettendo di rintracciare rapidamente i proprietari in caso di smarrimento o abbandono.

La sua assenza, come nel caso del beagle, complica notevolmente il ricongiungimento con la famiglia e rende necessario l’affidamento temporaneo a strutture autorizzate, una soluzione volta a proteggere sia l’animale che la collettività da potenziali rischi.