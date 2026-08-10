La Provincia di Potenza ha annunciato una decisione di significativa importanza per la ripresa dei lavori sulla strada provinciale 168, nel tratto cruciale che collega le località di Filiano e San Cataldo. Per superare le persistenti difficoltà economiche che avevano causato il blocco degli interventi e compromesso la piena fruibilità dell'arteria, l'ente ha deliberato l'accensione di un mutuo specifico. Questa iniziativa è stata comunicata dal presidente della Provincia, Christian Giordano, il quale ha enfatizzato come tale misura sia indispensabile per garantire la continuità e il celere completamento di un'opera infrastrutturale di vitale importanza per la comunità.

Il finanziamento per la SP 168: una risposta alle esigenze del territorio

La scelta di ricorrere a un mutuo si è resa improrogabile a seguito dell'insufficienza dei fondi inizialmente stanziati, i quali non erano più sufficienti a coprire i costi complessivi necessari per la realizzazione e il completamento dell'opera. Il presidente Giordano ha ribadito con fermezza che "la sicurezza e la viabilità dei cittadini rappresentano una priorità assoluta e non negoziabile" per l'amministrazione provinciale. L'obiettivo primario è quello di "restituire piena funzionalità a un'arteria fondamentale per il territorio", un collegamento viario essenziale che unisce Filiano e San Cataldo, la cui efficienza è strategica non solo per i residenti ma per l'intera economia e mobilità dell'area.

Il ruolo della Provincia di Potenza nella gestione e sviluppo infrastrutturale

La Provincia di Potenza, in quanto ente territoriale di area vasta, svolge funzioni essenziali di programmazione, coordinamento e gestione di servizi e infrastrutture a livello provinciale. Tra le sue competenze primarie e irrinunciabili rientrano la manutenzione, la riqualificazione e la realizzazione della rete viaria provinciale, aspetti cruciali per garantire la fluidità della mobilità e sostenere lo sviluppo locale. L'ente si impegna costantemente anche nella tutela dell'ambiente e nel supporto allo sviluppo economico e sociale del territorio, operando attraverso risorse proprie e avvalendosi di finanziamenti statali o regionali per assicurare la sicurezza e la funzionalità ottimali delle infrastrutture locali.

L'accensione di un mutuo si configura, in questo specifico contesto, come uno strumento finanziario strategico ed essenziale, impiegato dall'ente per coprire le spese necessarie alla prosecuzione di opere pubbliche di rilevanza cruciale, specialmente quando i fondi ordinari si rivelano insufficienti o non disponibili nei tempi richiesti. La Provincia ha rinnovato il suo fermo impegno a monitorare con assiduità e trasparenza l'avanzamento dei lavori sulla SP 168 e a garantire il rispetto rigoroso dei tempi previsti per la conclusione definitiva dell'opera, assicurando così un rapido ritorno alla normalità e alla piena fruibilità della strada per tutti i residenti e i pendolari della zona, con benefici tangibili per l'intera comunità.