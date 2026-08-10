Il tifone Dolphin ha sferzato la Cina orientale, provocando estesi allagamenti e disagi significativi, in particolare nella metropoli di Shanghai. Le autorità locali hanno annunciato la cancellazione di 943 voli e la sospensione dei trasporti pubblici cittadini, a seguito delle forti piogge che hanno preceduto e accompagnato l'evento meteorologico. Nei giorni precedenti l'arrivo del tifone, oltre un milione di persone erano state evacuate preventivamente per ragioni di sicurezza.

A Shanghai, la cancellazione dei voli ha interessato sia l’aeroporto internazionale di Pudong sia quello di Hongqiao, causando notevoli ripercussioni sul traffico aereo.

Le misure di precauzione hanno portato all'evacuazione di 215.600 persone da aree considerate a rischio nella sola città, un numero che ha superato la stima iniziale di 30.300 individui. Le precipitazioni sono state di intensità eccezionale: una stazione meteorologica nel centro urbano ha registrato quasi 313 millimetri di pioggia nell'arco di 24 ore, fino alle 7 del mattino, rappresentando il valore più alto in oltre 150 anni di rilevazioni. Un'altra stazione cittadina ha segnalato quasi 400 millimetri nello stesso periodo.

L'impatto del tifone Dolphin sulla regione

Il tifone Dolphin ha toccato terra domenica sera nella città di Taizhou, situata nella provincia di Zhejiang, con venti che hanno raggiunto i 151 chilometri orari.

A seguito dell'impatto, le autorità locali hanno immediatamente avviato operazioni di ricerca per individuare persone rimaste intrappolate in abitazioni allagate e hanno iniziato la rimozione di rami spezzati e detriti dalle strade. La preparazione all'evento aveva già visto l'evacuazione preventiva di oltre 300.000 persone nell'intera regione orientale della Cina, prima che il tifone raggiungesse la costa.

La tempesta, pur continuando a indebolirsi progressivamente dopo l'impatto con la terraferma, ha mantenuto una traiettoria verso nord-ovest, con una velocità di spostamento compresa tra 15 e 20 chilometri orari. Le autorità meteorologiche cinesi hanno emesso avvisi per il rischio elevato di gravi inondazioni e frane in diverse aree colpite dalle precipitazioni più intense, esortando alla massima cautela.

Monitoraggio e conseguenze delle precipitazioni record

Le piogge torrenziali hanno determinato livelli di precipitazioni eccezionali, stabilendo record storici per le stazioni meteorologiche di Shanghai. Nonostante il tifone Dolphin si sia gradualmente indebolito, le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione. L'obiettivo è prevenire ulteriori danni e garantire la sicurezza della popolazione nelle zone maggiormente interessate dal maltempo, mantenendo alta l'attenzione per possibili nuove criticità legate alle condizioni climatiche avverse.