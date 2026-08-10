Sono stati individuati e fermati in meno di 24 ore i due uomini ritenuti responsabili della rapina avvenuta sabato scorso a Porto Rotondo. A rintracciarli sono stati i carabinieri del reparto territoriale di Olbia, dopo aver raccolto nelle ore successive al fatto elementi utili alle indagini.

L'aggressione a Porto Rotondo

Nel centro turistico della Gallura, un uomo era stato avvicinato in pieno giorno da alcuni individui, che gli avevano strappato dal polso un orologio di particolare pregio.

Gli elementi raccolti dai militari nelle ore successive alla rapina hanno consentito di risalire ai due uomini ritenuti responsabili dello scippo.

Il controllo e l'arresto

Entrambi gli indagati erano già noti alle forze dell'ordine per precedenti. Al momento del controllo da parte dei carabinieri, i due avrebbero cercato di divincolarsi e di allontanarsi, fornendo successivamente false generalità. I due uomini si trovano ora nel carcere di Bancali, a Sassari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.