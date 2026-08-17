Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha annunciato un significativo sviluppo per la popolazione colpita dagli eventi sismici recenti nell'area dei Campi Flegrei. Una percentuale compresa tra il dieci e il quindici percento dei 3.300 sfollati a seguito della scossa sismica del 31 luglio scorso, potrebbe fare ritorno nelle proprie abitazioni entro la fine di questa settimana. Questo importante aggiornamento è stato comunicato al termine della riunione del Centro coordinamento soccorsi, un incontro presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari.

L'annuncio porta un barlume di speranza per molte famiglie della zona colpita.

I primi rientri e il sostegno agli sfollati

Il primo cittadino ha specificato che gli edifici residenziali individuati per questi primi rientri hanno riportato danni molto lievi, rendendoli idonei per una immediata rioccupazione. Questa attenta valutazione tecnica mira a garantire la piena sicurezza dei residenti. Inoltre, il sindaco Manzoni ha confermato che sono stati liquidati i primi contributi per l’autonoma sistemazione. Questo aiuto finanziario è fondamentale per sostenere le famiglie che, a causa di danni più significativi alle loro proprietà, non sono ancora in grado di rientrare nelle proprie case e necessitano di soluzioni abitative alternative.

Sicurezza stradale e gestione logistica per le isole

Durante l'incontro, il sindaco ha altresì fornito chiarimenti in merito all'ordinanza che impone il divieto di transito per i mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate sulle strade che conducono al porto di Pozzuoli. Tale decisione, ha spiegato Manzoni, è stata adottata "sulla base dello stato dell’arte e su quanto indicato dai tecnici" al fine di preservare la sicurezza delle infrastrutture locali e la pubblica incolumità. Manzoni ha riconosciuto le legittime preoccupazioni espresse dai sindaci di Ischia e Procida. Tali preoccupazioni riguardano il potenziale rischio di rallentamenti negli approvvigionamenti, diretta conseguenza dello spostamento degli imbarchi presso lo scalo Porta di Massa di Napoli.

Ha ribadito l'impegno costante per individuare una soluzione praticabile, sottolineando che si sta lavorando in sinergia sotto la regia del prefetto e con l'attivo coordinamento della Regione, con l'obiettivo di mitigare qualsiasi impatto negativo sulle comunità isolane.