Il Pronto soccorso dell'ospedale di Isili, situato in Sardegna, manterrà la sua piena operatività. Questa importante decisione è stata ufficializzata al termine di una riunione cruciale tenutasi il 5 agosto 2026, che ha visto la partecipazione dei sindaci delle aree del Sarcidano e della Barbagia di Seulo, insieme agli operatori del presidio ospedaliero. L'incontro ha fornito la rassicurante conferma della copertura completa dei turni di servizio, in particolare in vista del periodo di Ferragosto, tradizionalmente un momento di elevata criticità per la gestione delle emergenze sanitarie sul territorio.

Le strategie per assicurare la continuità assistenziale

Il direttore generale della Asl 8 di Cagliari, Aldo Atzori, ha dettagliatamente illustrato l'intenso lavoro preparatorio svolto nei giorni precedenti per assicurare la continuità dell’assistenza. Questo impegno si è reso necessario nonostante la persistente carenza di medici specialisti in emergenza-urgenza. Per affrontare tale sfida, sono state implementate diverse soluzioni mirate. Tra queste, spiccano il contatto proattivo con oltre quaranta professionisti qualificati attraverso l'utilizzo delle graduatorie esistenti, l'assunzione di medici provenienti dall'estero già iscritti nell'elenco speciale autorizzato per operare in Sardegna, l'attivazione di prestazioni aggiuntive retribuite per tutti i medici disponibili e la stipula di due fondamentali convenzioni con l'Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Cagliari e l'Arnas Brotzu.

Queste misure congiunte hanno permesso di consolidare la struttura del servizio.

Il ruolo fondamentale della Asl 8 di Cagliari nel territorio

La Asl 8 di Cagliari riveste un ruolo centrale come azienda sanitaria locale, responsabile della gestione e dell'erogazione dei servizi sanitari non solo nell'ampia area metropolitana di Cagliari, ma anche in numerosi altri territori della Sardegna. L'azienda ha il compito istituzionale di sovrintendere all'organizzazione e alla gestione delle diverse strutture ospedaliere, tra cui l'importante presidio di Isili. La sua missione principale è garantire una continuità assistenziale efficace e tempestiva per la popolazione, anche in circostanze complesse e sfidanti, come quelle derivanti dalla carenza di personale medico specializzato.

La conferma della non chiusura del Pronto soccorso di Isili si configura quindi come un chiaro segnale dell'attenzione e della sensibilità della Asl 8 verso le esigenze sanitarie della comunità locale. Questo è particolarmente significativo in un periodo dell'anno così critico come quello di Ferragosto, quando la domanda di assistenza medica tende fisiologicamente ad aumentare, rendendo indispensabile un servizio efficiente e sempre disponibile.