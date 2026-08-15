Giorgio Musiani, padre di Nicola Musiani, il 53enne tragicamente scomparso nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia, è stato a sua volta vittima di un'aggressione. L'episodio, avvenuto nello stesso spiazzo dove il figlio fu picchiato a morte, ha visto l'84enne Musiani sorpreso da un giovane che tentava di rubargli la bicicletta. L'aggressore, dopo aver sferrato un violento pugno, si è dato alla fuga.

L'anziano ha raccontato i momenti concitati: “Giovedì notte ero come sempre dentro al mio camper e ho sentito strani rumori provenire da fuori.

Sono uscito: c’era un uomo seduto sulla mia bicicletta che stava armeggiando. Ho subito pensato che volesse rubarmela, quindi mi sono avvicinato per mandarlo via. Lui ha reagito e mi ha dato un violento pugno sul naso”. Musiani ha espresso incertezza sul movente: “Non so se questa aggressione è stata un avvertimento o altro di simile, oppure se è un caso isolato e senza alcuna relazione con la morte di mio figlio Nicola”.

Nonostante la violenza subita e il dolore per la perdita del figlio, Giorgio Musiani ha ribadito la sua ferma intenzione di non abbandonare il luogo che ha scelto come casa. “Io non ho paura di stare da solo. Io non scappo. Niente e nessuno mi manderà via dal mio camper ed è lì che voglio vivere e morire”, ha dichiarato con determinazione.

Le indagini sull'omicidio di Nicola Musiani

La morte di Nicola Musiani, avvenuta nel parcheggio di Pinarella di Cervia, ha portato all'arresto di quattro giovani, mentre un sedicenne è stato segnalato alla Procura per i minorenni di Bologna. Il caso ha destato particolare attenzione anche per la frase “lo prendiamo e lo ammazziamo”, che un testimone avrebbe udito pronunciare da un membro del gruppo coinvolto. Nicola Musiani era stato rinvenuto privo di sensi nel parcheggio di via Fienilone, nei pressi della roulotte in cui viveva, e il suo decesso era stato confermato dopo alcuni giorni di ricovero ospedaliero.

Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno esplorato la possibilità di aggravanti quali i futili motivi e la premeditazione, in attesa dei risultati dell'autopsia per definire la dinamica e l'entità dei colpi inferti.

Le immagini delle telecamere acquisite dai Carabinieri hanno mostrato Musiani inseguito da circa cinque persone, ma non hanno fornito dettagli sufficienti per l'identificazione completa dei responsabili. Una delle piste considerate riguarda un precedente diverbio, avvenuto ore prima in viale Tritone, in cui Musiani avrebbe avuto un alterco con alcuni giovani. L'intervento del Radiomobile aveva risolto la situazione senza però identificare alcuno dei soggetti coinvolti.

Il parcheggio teatro degli eventi

Il parcheggio di Pinarella di Cervia, scenario sia dell'omicidio di Nicola Musiani sia della recente aggressione al padre Giorgio, è un'area nota per la presenza di roulotte e camper. La zona è ora sotto stretta osservazione da parte delle forze dell'ordine, in seguito ai gravi episodi di violenza. La comunità locale e le autorità seguono con viva attenzione l'evoluzione delle indagini e le misure per garantire la sicurezza del luogo.