Una rapina a mano armata ha scosso l'Ufficio postale di via Roma a Ula Tirso, in provincia di Oristano, la mattina del 7 agosto 2026. Un uomo, con il volto parzialmente coperto da un berretto, si è introdotto nell'ufficio appena dopo l'apertura, minacciando i due dipendenti con un coltello e facendosi consegnare il denaro presente nelle casse. Il bottino ammonta a 20 mila euro.

L'episodio si è verificato con rapidità: il malvivente ha atteso all'esterno l'apertura dell'ufficio e, una volta dentro, ha agito con determinazione. Dopo aver ottenuto il denaro, è fuggito a piedi, allontanandosi dalla zona.

Le forze dell'ordine non escludono che un complice potesse attenderlo poco distante per facilitare la fuga. Fortunatamente, nessuno dei presenti ha riportato ferite durante l'assalto.

Le Indagini dei Carabinieri

L'allarme è scattato immediatamente, portando sul posto i Carabinieri della Compagnia di Ghilarza e del Comando provinciale di Oristano. Le ricerche del rapinatore sono state avviate senza sosta, ma al momento l'uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce. Le indagini si concentrano ora sull'analisi approfondita dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, sia quelle interne all'ufficio postale che quelle presenti nella zona circostante. Si spera che queste immagini possano fornire elementi cruciali per l'identificazione e la cattura dell'autore della rapina.

Ufficio Postale: Ruolo e Sicurezza

L'Ufficio postale di via Roma a Ula Tirso rappresenta un punto di riferimento essenziale per la comunità locale, offrendo servizi postali e bancari fondamentali. Poste Italiane, l'azienda che gestisce la capillare rete di uffici su tutto il territorio nazionale, implementa costantemente sistemi di sicurezza avanzati per la protezione dei propri dipendenti e clienti. Tra questi, le telecamere di videosorveglianza e altri dispositivi di sicurezza sono strumenti cruciali per prevenire e contrastare la criminalità. Le immagini registrate da questi sistemi sono prontamente messe a disposizione delle forze dell'ordine e costituiscono un elemento investigativo chiave, come previsto dalle procedure di sicurezza aziendali. La collaborazione tra Poste Italiane e le autorità è continua, con l'obiettivo primario di garantire la massima sicurezza all'interno di tutte le sedi e per l'intera comunità.