Un giovane di vent'anni è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nel Reggiano, dopo essere stato accusato di una rapina aggravata e una successiva brutale aggressione ai danni di un minorenne. I fatti, che si sono svolti tra la fine di giugno e l'inizio di agosto 2026, hanno visto l'intervento dei Carabinieri di Quattro Castella e del Tribunale di Reggio Emilia, evidenziando una preoccupante escalation di violenza.

Dalla rapina con coltello all'aggressione post-denuncia

La vicenda ha avuto inizio a fine giugno, quando il ventenne, residente a Quattro Castella, ha bloccato un minorenne in un angolo, minacciandolo con un coltello e sottraendogli il denaro che aveva nel portafoglio.

A seguito della denuncia presentata dalla vittima ai Carabinieri, il giovane era stato inizialmente segnalato all'autorità giudiziaria a piede libero. Tuttavia, la sera del 7 agosto 2026, la situazione è degenerata. Mentre il minorenne si trovava in compagnia di un amico nei pressi di un parco a Bibbiano, il ventenne lo ha riconosciuto. Scendendo da un'auto guidata da un conoscente, ha iniziato a urlare frasi minacciose, chiaramente legate alla denuncia subita.

L'aggressione è stata repentina e violenta: il ventenne ha colpito la vittima alle spalle con due pugni alla nuca, facendola cadere a terra insieme alla sua moto. Non contento, ha preso a calci il mezzo e ha strappato con forza il borsello che il minorenne portava al collo.

Dopo aver gettato a terra i documenti della vittima, ha rubato auricolari wireless, sigarette e circa sessanta euro in contanti, per poi fuggire rapidamente. Le testimonianze raccolte dai presenti sono state cruciali per l'identificazione e l'incriminazione del responsabile.

Misure cautelari e pericolosità sociale

Al momento della seconda aggressione, il ventenne non era un volto nuovo alle forze dell'ordine, essendo già sottoposto a un avviso orale del questore e all'obbligo di firma giornaliero. La gravità dei fatti commessi e la manifesta pericolosità sociale del giovane hanno spinto il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Reggio Emilia a disporre una misura cautelare più stringente.

Per lui sono stati quindi decisi gli arresti domiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico, un provvedimento notificato dai Carabinieri di Quattro Castella. Questa decisione mira a contenere la condotta del ventenne e a tutelare la comunità, in particolare i soggetti più vulnerabili come i minorenni.

Il ruolo dei Carabinieri di Quattro Castella

I Carabinieri di Quattro Castella operano attivamente nel territorio della provincia di Reggio Emilia. La loro azione è fondamentale nella prevenzione e repressione dei reati, garantendo la sicurezza dei cittadini e collaborando strettamente con l’autorità giudiziaria per l’esecuzione delle misure cautelari disposte dal tribunale, come nel caso specifico.