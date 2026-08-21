I Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno recentemente intensificato le attività di controllo sul territorio, portando alla luce diverse violazioni delle misure di prevenzione e delle limitazioni della libertà personale. In particolare, l'attenzione si è concentrata sul monitoraggio di soggetti sottoposti a sorveglianza speciale, culminando in due importanti denunce che evidenziano la persistenza di comportamenti non conformi alle disposizioni di legge.

Un uomo di 27 anni di origini nordafricane è stato denunciato dalle forze dell'ordine dopo aver commesso ben quattro violazioni nell'arco di un solo mese.

Il soggetto era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che imponeva l'obbligo di presentarsi regolarmente alla polizia giudiziaria e di rispettare la permanenza domiciliare durante le ore notturne. Tuttavia, l'uomo non si è presentato presso la caserma dei Carabinieri di Porto Sant'Elpidio, nel cuore del Fermano, e, a seguito di successivi controlli mirati, non è stato rintracciato all'interno della propria abitazione. Queste ripetute inosservanze hanno determinato l'immediata segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Contestualmente, i Carabinieri hanno proceduto alla denuncia di un giovane italiano di 22 anni, anch'egli sottoposto a sorveglianza speciale. Per quest'ultimo erano previsti l'obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne e un divieto specifico di detenere cani di razze classificate come pericolose.

Nel corso dei controlli, il giovane è stato sorpreso in possesso di un cane di grossa taglia, contravvenendo così alla prescrizione. In una seconda occasione, ha inoltre impedito ai militari l'accesso alla propria abitazione, rendendo impossibile la verifica del rispetto delle disposizioni notturne. Entrambe le violazioni hanno comportato la denuncia alle autorità competenti.

L'efficacia dei controlli sul territorio del Fermano

Le misure di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza rappresentano strumenti fondamentali per la prevenzione di reati e il mantenimento dell'ordine pubblico. Esse prevedono una serie di obblighi stringenti per i soggetti destinatari, tra cui la presentazione periodica presso gli uffici della polizia giudiziaria e la permanenza in casa in fasce orarie ben definite.

Le violazioni reiterate, come quelle riscontrate nel caso del 27enne, che ha disatteso per ben quattro volte le imposizioni, o quelle del 22enne, che ha ignorato sia il divieto relativo agli animali sia le verifiche notturne, sottolineano l'importanza di un monitoraggio costante.

L'attività di controllo del territorio, svolta con dedizione e professionalità dai Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, si conferma un pilastro nella garanzia della sicurezza pubblica. Questa azione quotidiana si concentra in particolare sul monitoraggio dei soggetti destinatari di misure di prevenzione e di limitazioni della libertà personale. Attraverso verifiche puntuali e interventi tempestivi, i militari assicurano il rispetto delle prescrizioni imposte, come l'obbligo di permanenza in casa o il divieto di detenere specifici animali, e procedono con la segnalazione di ogni inosservanza all'Autorità Giudiziaria.

L'obiettivo primario di questi interventi è duplice: da un lato, garantire il rispetto delle regole stabilite per la sicurezza collettiva; dall'altro, rafforzare la percezione di sicurezza e la serenità della cittadinanza nell'intera provincia del Fermano. La presenza capillare e l'azione preventiva dell'Arma si rivelano, dunque, essenziali per la tutela della legalità e dell'ordine pubblico.