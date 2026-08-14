I porti sardi si apprestano a vivere un intenso fine settimana di Ferragosto, con un'affluenza stimata di circa 100.000 passeggeri tra il 14 e il 15 agosto. Un totale di 140 movimenti di traghetti, tra arrivi e partenze, è previsto nei principali scali dell'isola: Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura, Arbatax e Portovesme. A questo significativo traffico marittimo si aggiungono anche due importanti approdi crocieristici all'Isola Bianca, con l'arrivo delle navi Costa Pacifica e Aida Stella.

Olbia, epicentro del flusso turistico di Ferragosto

La città di Olbia si conferma come il principale epicentro di questa imponente operazione logistica. Il porto gallurese vedrà l'attracco di ben 19 traghetti tra il 14 e il 15 agosto, con 9 arrivi e partenze il primo giorno e 10 il secondo. Le stime indicano il transito di oltre 47.000 passeggeri e più di 16.000 veicoli. A completare il quadro, la nave da crociera Costa Pacifica è attesa il 14 agosto con oltre 3.500 crocieristi, seguita il 15 agosto dall'Aida Stella, che porterà circa 2.600 passeggeri. Complessivamente, si prevede che più di 6.000 visitatori raggiungeranno la città con le crociere, diretti verso le rinomate mete della Costa Smeralda, l'arcipelago de La Maddalena e le apprezzate cantine vitivinicole della Gallura.

Pianificazione strategica e sinergia operativa

La gestione efficace di un tale volume di traffico è il risultato di una pianificazione accurata degli accosti nel porto dell’Isola Bianca, affiancata dal prezioso supporto del porto industriale di Cocciani, designato per accogliere i traghetti di medie dimensioni. Questa strategia ha consentito di ottimizzare l'uso degli ormeggi e di gestire con fluidità i consistenti flussi di passeggeri e veicoli.

Domenico Bagalà, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, ha sottolineato la risposta eccellente dei porti isolani alle intense richieste del periodo di Ferragosto. Ha evidenziato come tale successo sia frutto di una collaborazione efficiente tra le Capitanerie, le compagnie di navigazione, i servizi tecnico-nautici, il personale dell'AdSP e gli operatori portuali, tutti impegnati a garantire la sicurezza e la regolarità delle operazioni.

Il ruolo chiave dell'Autorità di Sistema Portuale

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna riveste un ruolo fondamentale nella gestione e nello sviluppo dei principali scali commerciali e passeggeri dell'isola. L'ente coordina le attività dei sette porti principali della Sardegna, assicurando la sicurezza, l'efficienza operativa e la valorizzazione delle infrastrutture portuali. Il suo operato è cruciale per sostenere e potenziare sia il traffico turistico che quello commerciale, elementi vitali per l'economia regionale.