A partire dall'8 agosto, i collegamenti ferroviari tra Sassari e Alghero riprendono regolarmente, segnando la conclusione dei significativi lavori di ammodernamento sulla tratta gestita dall'Arst. L'intervento, completato con ben tre settimane di anticipo rispetto alla tabella di marcia originariamente prevista, ha permesso la riapertura di una linea che era stata sospesa per diversi mesi. La chiusura si era resa necessaria per consentire l'allaccio della rete ferroviaria alla centrale a idrogeno della stazione di Mamuntanas, un impianto la cui realizzazione è attualmente in fase avanzata.

I lavori hanno riguardato la manutenzione dell'armamento ferroviario e del corpo stradale, essenziali per la sicurezza e l'efficienza. Contestualmente, sono state realizzate le opere necessarie per il collegamento della linea ferroviaria con il nuovo impianto di produzione di idrogeno di Mamuntanas. Questo impianto fornirà l'energia ai nuovi treni a idrogeno, in fase di consegna. L'Arst ha assicurato che le successive fasi di completamento non causeranno interruzioni al servizio: le squadre opereranno esclusivamente durante le ore notturne, garantendo la continuità dei collegamenti.

Ripristino dei collegamenti e fine dei servizi sostitutivi

Con il ripristino della normale circolazione ferroviaria, cessa contestualmente l'impiego degli autobus sostitutivi che, per diversi mesi, avevano garantito i collegamenti essenziali tra Sassari e Alghero durante il periodo di sospensione del servizio.

Il ritorno alla piena operatività della linea rappresenta un passo fondamentale nel percorso di modernizzazione della tratta, proiettandola verso un futuro più sostenibile grazie all'imminente introduzione dei nuovi treni alimentati a idrogeno.

L'innovazione della centrale di Mamuntanas e i treni a idrogeno

La centrale di produzione di idrogeno di Mamuntanas è stata progettata per supportare l'introduzione e l'operatività dei treni a idrogeno sulla rete ferroviaria regionale. Questi nuovi convogli rappresentano una soluzione all'avanguardia per la mobilità sostenibile, ideali per linee a scartamento ridotto come quella tra Sassari e Alghero. La loro progettazione mira a una significativa riduzione delle emissioni e a un miglioramento dell'efficienza energetica del trasporto ferroviario, contribuendo a un futuro più ecologico.