Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio del 16 agosto 2026 sulla strada Dogana, arteria che collega le località di Montalto di Castro e Tuscania, in provincia di Viterbo. Lo scontro ha coinvolto una vettura e una motocicletta, causando il ferimento di diverse persone, due delle quali in condizioni particolarmente gravi.

La dinamica esatta dell'impatto non è ancora stata chiarita; non è noto se i veicoli stessero procedendo nella stessa direzione o su corsie opposte al momento dell'urto. A seguito dell'incidente, il conducente della motocicletta e un occupante dell'automobile hanno riportato ferite serie e sono stati trasportati d'urgenza in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma.

Al momento, non sono disponibili aggiornamenti sulle loro condizioni di salute.

Interventi di soccorso e gestione della viabilità

Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri. Questi ultimi si sono occupati dei rilievi necessari per la ricostruzione dell'accaduto e della gestione del traffico. L'incidente ha provocato forti rallentamenti alla viabilità nelle zone costiere interessate dal transito sulla strada Dogana.

Le autorità competenti stanno ora lavorando per accertare con precisione la dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità. L'efficace coordinamento dei soccorritori ha permesso un rapido trasferimento dei feriti presso le strutture ospedaliere di riferimento.

Contesto territoriale e ruolo delle istituzioni

Montalto di Castro, comune della provincia di Viterbo nel Lazio, è strategicamente posizionato tra la costa tirrenica e l'entroterra viterbese. La strada Dogana riveste un ruolo cruciale come collegamento tra le aree costiere e l'interno della provincia, registrando un elevato flusso di traffico, specialmente durante il periodo estivo.

Le forze dell'ordine locali, in particolare i carabinieri, sono fondamentali nella garanzia della sicurezza stradale e nelle indagini successive agli incidenti. La loro collaborazione con i servizi di emergenza sanitaria assicura interventi tempestivi e ben coordinati, essenziali in situazioni di crisi come quella verificatasi.