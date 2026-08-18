Un tragico incidente stradale ha causato la prematura scomparsa di Marco Farinella, un ragazzo di soli 16 anni. Il giovane è deceduto questa mattina all'ospedale di Alessandria per le gravissime ferite riportate in un sinistro avvenuto il giorno precedente sulla strada tra Valgera e Valmaggiore, nell'Astigiano.

La dinamica, ancora al vaglio, ha visto la moto Ktm 125 di Marco scontrarsi frontalmente con una Citroën. L'impatto è stato violentissimo: l'auto ha preso fuoco subito, la moto è stata sbalzata via. Le condizioni di Marco Farinella sono apparse immediatamente disperate, rendendo necessario il trasferimento d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di Alessandria, dove il sedicenne è deceduto la mattina successiva.

I soccorsi e le condizioni dei coinvolti

Alla guida della Citroën una donna cinquantenne, residente ad Asti. La conducente è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Cardinal Massaia di Asti, dove le sono state riscontrate solo lievi ferite, senza necessità di ricovero. La donna è riuscita a scampare alle fiamme che hanno avvolto la sua auto dopo lo scontro.

Le forze dell'ordine sono intervenute per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità. Gli accertamenti sono in corso e, al momento, non sono state divulgate informazioni sulle cause della fatale collisione.

La strada teatro della tragedia

Il tratto di strada della tragedia congiunge le frazioni di Valgera e Valmaggiore, nell'area nord-occidentale diAsti.

Questa arteria è fondamentale per residenti e pendolari, collegamento essenziale tra le due località e il capoluogo. La strada è caratterizzata da un traffico misto, tipico delle zone rurali dell'Astigiano, con la presenza di veicoli a motore e mezzi agricoli, un fattore che richiede attenzione alla guida.