Un violento scontro frontale tra due auto ha provocato nella giornata del 18 agosto 2026 tre feriti sulla strada provinciale Cropani-Sersale, in provincia di Catanzaro. L'incidente stradale ha richiesto un intervento complesso dei soccorritori, soprattutto per liberare una coppia di anziani rimasta intrappolata nell'abitacolo di una Fiat Punto. Decisivo si è dimostrato il lavoro dei Vigili del Fuoco, intervenuti con cesoie idrauliche per consentire l'estrazione in sicurezza. Sul posto anche 118, eliambulanza e Carabinieri.

Scontro frontale tra due auto sulla provinciale Cropani-Sersale

L'impatto tra i veicoli in movimento è avvenuto lungo la strada provinciale che collega Cropani a Sersale. Due vetture si sono scontrate frontalmente con violenza. Quando la squadra dei Vigili del Fuoco è arrivata, uno degli occupanti era già stato affidato ai sanitari del 118 e trasferito in ospedale in ambulanza. Nella seconda automobile coinvolta, una Fiat Punto, si trovava invece una coppia di anziani, entrambi rimasti feriti e impossibilitati a uscire autonomamente dal veicolo.

Vigili del Fuoco al lavoro per liberare la coppia

Per estrarre i due anziani senza aggravare i traumi riportati nell'incidente, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e utilizzato cesoie idrauliche per rimuovere gli sportelli.

L'intervento ha permesso ai soccorritori di procedere con un'estrazione protetta attraverso la tavola spinale. Una fase delicata, necessaria per ridurre al minimo i movimenti degli occupanti e garantire condizioni di sicurezza durante il trasferimento verso i mezzi di soccorso.

Tre feriti, donna trasferita in ospedale con elisoccorso

Terminato il disincastro, la donna è stata affidata ai sanitari e trasferita d'urgenza in ospedale con l'eliambulanza. Il marito è stato invece trasportato in ambulanza. Complessivamente sono state tre le persone ferite nello scontro. Sul luogo dell'incidente sono intervenute tre ambulanze, l'elisoccorso, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. I militari hanno eseguito i rilievi necessari e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.