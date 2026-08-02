Un caso di dengue importato è stato segnalato a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, dall'Asl Toscana centro. La persona colpita, residente nella zona di Monte Morello, è rientrata nel territorio italiano dopo un viaggio all'estero. A seguito di questa notifica, il Comune di Sesto Fiorentino ha prontamente annunciato l'avvio di interventi straordinari di disinfestazione mirati a prevenire e contenere la potenziale diffusione della malattia sul territorio comunale.

Interventi di disinfestazione a Monte Morello: il piano dettagliato

Le operazioni di disinfestazione prenderanno il via dalla mattinata successiva alla segnalazione del caso.

Gli interventi interesseranno in modo specifico un'area circoscritta e ben definita nel territorio di Sesto Fiorentino, comprendente la via di Poggiolino, il suggestivo borgo di Morello e l'area adiacente alla chiesa di Santa Maria a Morello. Per garantire la massima efficacia delle misure, il Comune ha diramato un appello alla collaborazione di tutti i residenti, degli amministratori condominiali, degli operatori commerciali e dei gestori di attività produttive che si trovano nella zona interessata. È fondamentale, infatti, che venga consentito l'accesso agli addetti incaricati di eseguire i trattamenti di disinfestazione, al fine di raggiungere ogni potenziale focolaio di zanzare.

Durante l'esecuzione dei trattamenti, è indispensabile che i cittadini adottino una serie di precauzioni per la propria sicurezza e per l'efficacia dell'intervento.

Si raccomanda di restare al chiuso con finestre e porte accuratamente sigillate e di sospendere il funzionamento di qualsiasi impianto di ricambio d'aria. È altresì importante tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili, come ciotole e abbeveratoi, coprendoli con teli di plastica. Un'ulteriore raccomandazione riguarda i prodotti ortofrutticoli: per evitare che i prodotti insetticidi possano ricadere su verdura e frutta, è fortemente consigliato raccogliere preventivamente i prodotti dagli orti o, in alternativa, proteggere le piante con appositi teli di plastica prima dell'inizio delle operazioni.

La dengue: caratteristiche della malattia e strategie di prevenzione

La dengue è un'arbovirosi, una malattia di origine virale che si manifesta con sintomi simil-influenzali. È causata da un virus endemico in numerosi paesi tropicali e subtropicali. La sua trasmissione avviene esclusivamente attraverso la puntura di alcune specifiche specie di zanzare appartenenti al genere Aedes. È importante sottolineare che non esiste trasmissione diretta da persona a persona, ma la malattia si diffonde unicamente tramite il vettore zanzara. Tra le specie di zanzare capaci di trasmettere il virus, figura anche la zanzara tigre (Aedes Albopictus), un insetto ormai ampiamente diffuso e radicato nel nostro territorio da diversi anni, aumentando il rischio di focolai autoctoni in presenza di casi importati.

L'obiettivo primario degli interventi di disinfestazione programmati è quello di abbattere significativamente la densità delle zanzare nelle aree che sono state frequentate dalla persona a cui è stata notificata la dengue. Questa strategia mira a limitare drasticamente il rischio di un'ulteriore diffusione della malattia all'interno della comunità. Le autorità sanitarie e comunali ribadiscono l'importanza cruciale della collaborazione cittadina e raccomandano vivamente di seguire con la massima attenzione tutte le indicazioni fornite durante le operazioni di disinfestazione, al fine di garantire sia la sicurezza degli abitanti sia la piena efficacia dei trattamenti messi in atto per la tutela della salute pubblica.