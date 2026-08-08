Un tragico incidente si è verificato il 14 giugno 2026 nelle campagne di Civitacampomarano, in località Crocella, dove un uomo di 70 anni ha perso la vita. La vittima era impegnata a sbloccare la marcia di un trattore quando il mezzo agricolo è scivolato in avanti, colpendolo violentemente a una gamba e causandogli ferite gravissime.

La dinamica dell'incidente agricolo

L'uomo, durante le operazioni per ripristinare il funzionamento della marcia del trattore, è stato improvvisamente travolto dal mezzo che si è mosso inaspettatamente. L'impatto gli ha provocato diversi traumi, con particolare gravità alla gamba.

Soccorso immediatamente, il settantenne è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, rendendo necessario il ricovero in Rianimazione.

Le conseguenze e il decesso

Nonostante gli sforzi del personale sanitario, le condizioni dell'uomo sono purtroppo peggiorate nel corso della giornata. Il decesso è avvenuto nel pomeriggio, a causa delle gravi lesioni riportate. Questo tragico evento riaccende l'attenzione sui rischi intrinseci legati all'utilizzo di mezzi agricoli e sull'importanza di adottare scrupolose misure di sicurezza durante le operazioni in campagna, per prevenire simili fatalità.

L'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso: un punto di riferimento

L'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso è una delle principali strutture sanitarie della regione Molise. È dotato di un reparto di Rianimazione altamente specializzato, in grado di gestire efficacemente casi di emergenza e traumi gravi provenienti dall'intero territorio provinciale. La struttura offre un servizio di pronto soccorso efficiente e garantisce cure specialistiche per incidenti di varia natura, confermandosi un presidio essenziale per la salute pubblica locale.