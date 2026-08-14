Un gesto d'amore straordinario ha commosso l'Ospedale 'Infermi' di Rimini, dove una coppia di cittadini riminesi ha scelto di unirsi in matrimonio direttamente nel Pronto Soccorso. La cerimonia, svoltasi il 14 agosto 2026, ha rappresentato un potente messaggio di speranza, dimostrando che l'amore può superare anche le sfide più ardue imposte dalla malattia.

La decisione di celebrare le nozze in un contesto così inusuale è stata dettata da un improvviso peggioramento delle condizioni di salute dell'uomo, affetto da una grave patologia. Per permettere alla coppia di coronare il proprio sogno, si è proceduto con un matrimonio d'urgenza, saltando le pubblicazioni, come previsto dalla normativa per casi eccezionali.

L'evento si è svolto nella stanza medica dell'Osservazione Breve Intensiva (OBI), trasformata per l'occasione in un luogo intimo e significativo. La sala è stata addobbata con semplici ma toccanti fiocchi azzurri, ricavati ingegnosamente da grembiuli da lavoro, un dettaglio che ha reso la cerimonia ancora più personale e sentita.

Un "sì" tra emozione e solidarietà

Alla commovente celebrazione hanno partecipato i quattro testimoni della coppia, alcuni familiari stretti e gli ufficiali dell'anagrafe del Comune di Rimini, che hanno formalizzato l'unione. Presente anche la dottoressa Tiziana Perin, direttrice del Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza, figura chiave nell'organizzazione e nel supporto dell'iniziativa.

La dottoressa Perin ha descritto il momento come "di pura emozione", evidenziando il profondo coinvolgimento di tutto il personale sanitario. "Eravamo tutti profondamente commossi nel vedere quanto amore unisse queste due persone, come se con quel ‘lo voglio’, una sorta di giuramento eterno, avessero in qualche modo fermato il tempo e sconfitto il male", ha raccontato la direttrice, sottolineando la forza del legame della coppia.

Il personale si è adoperato con dedizione per rendere l'evento il più perfetto possibile, nonostante l'intenso carico di lavoro. "Ci siamo sforzati di regalare loro un po’ di intimità in quella stanza... È stato un onore per me e per gli operatori del Pronto Soccorso contribuire nel nostro piccolo a realizzare il loro grande desiderio", ha aggiunto la dottoressa Perin, esprimendo la solidarietà e l'empatia dell'intera équipe.

L'evento ha coinvolto emotivamente l'intera struttura sanitaria, come riportato dall'Ausl Romagna.

L'Ospedale 'Infermi' e il suo ruolo nel territorio

L'Ospedale 'Infermi' di Rimini si conferma una struttura sanitaria di riferimento per la provincia, con un Pronto Soccorso all'avanguardia che gestisce quotidianamente emergenze e urgenze. Il reparto di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza, sotto la guida della dottoressa Tiziana Perin, garantisce assistenza specialistica 24 ore su 24 per diverse patologie acute.

La struttura è dotata di reparti specializzati e di un'area dedicata all'Osservazione Breve Intensiva, l'ambiente che ha ospitato questa toccante cerimonia. L'Ausl Romagna, ente gestore dell'ospedale, coordina i servizi sanitari pubblici su tutto il territorio romagnolo, assicurando un'assistenza completa e un supporto fondamentale anche in circostanze straordinarie come quella vissuta dalla coppia riminese.