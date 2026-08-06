La comunità di Samarate si prepara a dare l'ultimo saluto a Federico Venco, il trentaseienne tragicamente scomparso sabato scorso a Somma Lombardo. L'uomo è stato travolto e ucciso mentre compiva un nobile gesto di solidarietà, fermandosi per prestare soccorso a una donna in difficoltà lungo la strada. In segno di profondo cordoglio e rispetto, il Comune di Samarate ha proclamato il lutto cittadino per la giornata dei funerali. Le esequie si terranno sabato 8 agosto alle ore 15:30, presso la chiesa Purificazione di Maria Vergine di San Macario, a Samarate.

Le indagini sull'accaduto proseguono con determinazione per chiarire ogni aspetto della vicenda. Nelle scorse ore è stata eseguita l'autopsia sul corpo della vittima, un passaggio fondamentale per l'accertamento delle cause del decesso. Il pubblico ministero Massimo De Filippo, responsabile dell'inchiesta, affiderà a breve l'incarico per una perizia cinematica, cruciale per ricostruire la dinamica esatta dei fatti. Nel frattempo, i telefoni cellulari di Mirko Bertellini, quarantatreenne arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato da futili motivi, e della sua ex compagna rimangono sotto sequestro. Gli investigatori hanno delineato un quadro drammatico: Venco, completamente estraneo alle dinamiche personali tra Bertellini e la donna, si era fermato per offrire aiuto.

Bertellini, in un tragico errore di persona, lo avrebbe investito, credendolo il nuovo compagno della sua ex, per poi aggredire anche la donna stessa.

Omaggio all'Altruismo e al Senso Civico

Il Consiglio comunale di Samarate ha voluto onorare la memoria di Federico Venco, riconoscendolo come un simbolo di altruismo e senso civico. L'amministrazione ha annunciato l'intenzione di proporre l'istituzione di una "Giornata della Gentilezza" in sua memoria, un'iniziativa volta a perpetuare il ricordo del suo nobile gesto. Parallelamente, è stato avviato l'iter formale per richiedere al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, un riconoscimento solenne alla memoria. Questo gesto mira a sottolineare l'importanza del gesto di solidarietà che è costato la vita a Venco, elevandolo a esempio per l'intera nazione.

Il Lutto Cittadino: Un Segno di Condivisione

La decisione di proclamare il lutto cittadino in occasione delle esequie di Federico Venco rappresenta una prassi adottata dalle amministrazioni locali in circostanze di tragedie che colpiscono profondamente la comunità. Tale provvedimento simboleggia la partecipazione collettiva al dolore e il rispetto per la vittima e i suoi familiari. Un esempio recente di questa pratica si è verificato a Paderno Dugnano, dove i funerali di tre giovani, tragicamente scomparsi in un incidente stradale lo scorso 2 luglio, furono accompagnati dalla proclamazione del lutto cittadino per l'intera giornata. In quell'occasione, la comunità fu invitata a osservare un minuto di raccoglimento e la cerimonia venne trasmessa in streaming, a testimonianza della vasta partecipazione e del profondo impatto emotivo.