In occasione del settantesimo anniversario della tragedia di Marcinelle, il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha voluto rendere omaggio ai caduti, ribadendo il profondo e indissolubile legame che unisce la regione ai suoi cittadini emigrati. Era l'otto agosto 1956 quando, nella miniera di carbone Bois du Cazier in Belgio, 262 minatori persero tragicamente la vita. Tra loro, ben 136 erano italiani, e un numero significativo proveniva dall'Abruzzo, partiti dalle proprie città e paesi con la speranza di costruire un futuro migliore attraverso il duro lavoro.

La commemorazione, che ha visto la partecipazione delle istituzioni regionali, si è focalizzata sul ricordo delle vittime abruzzesi, ponendo l'accento sul sacrificio di quegli uomini che, lasciando famiglie e radici, cercavano opportunità lavorative all'estero. Sospiri ha sottolineato con forza il valore della memoria, evidenziando l'importanza cruciale di tramandare alle nuove generazioni la storia dell'emigrazione abruzzese e il fondamentale contributo offerto dai lavoratori italiani all'estero. La tragedia di Marcinelle, riconosciuta come una delle più gravi catastrofi minerarie nella storia europea, continua a rappresentare un momento di profonda riflessione sulle difficili condizioni di lavoro affrontate dagli emigranti italiani nel secondo dopoguerra.

Il ricordo vivo delle vittime abruzzesi

Durante la cerimonia commemorativa, il presidente Sospiri ha ribadito l'impegno costante della regione Abruzzo nel mantenere viva la memoria dei suoi concittadini. Questo avviene attraverso una serie di iniziative e cerimonie che coinvolgono attivamente sia le istituzioni che le famiglie delle vittime, creando un ponte tra passato e presente. L'evento di Marcinelle è divenuto, nel corso degli anni, un simbolo potente del sacrificio degli emigranti abruzzesi e italiani. Ogni anno, questo tragico anniversario viene onorato con momenti di raccoglimento e testimonianze toccanti, a conferma delle parole di Sospiri: "Il ricordo di Marcinelle è un dovere morale per la nostra comunità".

L'emigrazione abruzzese: radici, speranze e contributo

L'emigrazione dall'Abruzzo verso il Belgio, in particolare nel periodo del secondo dopoguerra, fu dettata principalmente dalla pressante ricerca di lavoro e dalla necessità impellente di sostenere economicamente le famiglie rimaste in Italia. Molti abruzzesi si trasferirono per impiegarsi nelle miniere di carbone, fornendo un contributo significativo e spesso sottovalutato allo sviluppo industriale del Belgio. La tragedia di Marcinelle ha segnato in modo indelebile la comunità abruzzese e italiana, rafforzando ulteriormente il legame tra le istituzioni regionali e le numerose associazioni di emigranti. Il Consiglio regionale dell’Abruzzo continua a promuovere attivamente iniziative volte a preservare e valorizzare la memoria storica, riconoscendo appieno il ruolo cruciale svolto dagli emigranti nella storia e nell'identità della regione.