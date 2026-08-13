Un grave episodio di violenza ha scosso Siracusa nella tarda mattinata di oggi, quando un padre e suo figlio sono rimasti feriti a seguito di una sparatoria. L'agguato è avvenuto intorno a mezzogiorno in via Von Platen, zona centrale della città. I due si trovavano a bordo di un ape calesse, affiancati da una moto dalla quale sono stati esplosi i colpi. Soccorsi immediatamente, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Umberto I di Siracusa per le cure.

Le indagini sull'accaduto sono state avviate dalla Squadra Mobile di Siracusa, sotto il coordinamento della Procura.

Sul luogo della sparatoria, la polizia scientifica ha effettuato i rilievi tecnici per chiarire la dinamica e individuare i responsabili. La zona è stata isolata per le operazioni investigative.

L'episodio ha suscitato immediate reazioni istituzionali. Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha espresso ferma condanna: “Esprimo la mia più ferma condanna per quanto accaduto oggi in via Von Platen. Si tratta di un fatto di estrema gravità, che desta preoccupazione ma sul quale, certamente, la magistratura e le forze dell'ordine sapranno fare al più presto chiarezza”.

Impegno per la sicurezza e la legalità a Siracusa

Il sindaco Italia ha ribadito i valori di legalità e convivenza civile a Siracusa, dichiarando: “Episodi come questo non possono trovare alcuno spazio nella nostra comunità e devono essere contrastati con determinazione attraverso la collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine e cittadini.” Ha poi assicurato che l'amministrazione comunale “continuerà a sostenere ogni iniziativa utile a rafforzare la sicurezza e la tutela del territorio poiché la serenità dei cittadini rappresenta per noi una priorità assoluta”.

Il ruolo della Squadra Mobile nelle indagini complesse

La Squadra Mobile di Siracusa, articolazione della Polizia di Stato, conduce indagini sui reati gravi, inclusi quelli contro la persona e il patrimonio. La sua operatività è caratterizzata da uno stretto coordinamento con la Procura della Repubblica, indispensabile per risposte tempestive ed efficaci in situazioni di emergenza e indagini complesse. Il caso della sparatoria in via Von Platen rientra in questa tipologia di interventi, richiedendo un'azione investigativa approfondita per ricostruire i fatti e identificare i responsabili.