È stato riaperto al traffico il tratto della strada statale 131 “Carlo Felice”, compreso tra il km 23,885 e il km 32,412, che attraversa i comuni di Nuraminis (inclusa la frazione di Villagreca), Monastir e Serrenti. La riapertura, avvenuta il 13 agosto 2026, segue la conclusione dei lavori da parte di Anas, mirati a migliorare significativamente le condizioni di servizio e la sicurezza di questa fondamentale arteria stradale sarda.

L'assessore regionale dei Lavori pubblici, Antonio Piu, ha sottolineato l'importanza dell'intervento, affermando che «la principale arteria sarda diventa sempre più sicura e moderna».

Piu ha evidenziato come «il miglioramento delle condizioni di servizio e di sicurezza e l’eliminazione degli incroci a raso di Villagreca e Samatzai rappresentino un ulteriore tassello che si aggiunge al complessivo disegno di riqualificazione della SS 131».

Le opere: svincoli, ponti e cavalcavia per una viabilità moderna

Gli interventi realizzati hanno incluso la costruzione di due nuovi svincoli: uno per il raccordo con la strada provinciale Nuraminis-Serramanna e l'altro per il collegamento con la zona sud del Comune di Nuraminis. Entrambi sono stati adeguati agli standard normativi vigenti. Il progetto ha compreso anche la realizzazione di tre ponti per l'attraversamento del Rio Suesus e due cavalcavia, essenziali per assicurare la continuità della strada provinciale per Serramanna e della strada comunale in località Nuracesus.

Un aspetto rilevante è stato il riutilizzo integrale delle terre di scavo e il recupero di una porzione significativa della pavimentazione stradale preesistente, in un'ottica di sostenibilità ambientale.

L'assessore Piu ha riconosciuto che «i cantieri creano disagio, ma sono necessari a poter consegnare ai sardi strade sicure e al passo con i flussi di traffico». Ha inoltre ricordato le importanti riaperture avvenute nei mesi estivi, tra cui la statale 195 (con il ripristino del tratto sul mare), la 131 “Dcn” (dopo i lavori di riqualificazione tra Nuoro e Olbia) e la strada provinciale di Monte Pino, che ripristina il collegamento tra Tempio e Olbia dopo 13 anni.

Un investimento strategico per la viabilità sarda

Questo specifico intervento si inserisce nel più ampio progetto di realizzazione di un nuovo tratto di circa dieci chilometri a quattro corsie della strada statale 131, tra Monastir e Serrenti. Nell'ambito di tale progetto, è stato completato circa un chilometro di nuova carreggiata in direzione sud, un passo cruciale che ha permesso la riapertura dell'asse principale verso Cagliari e la contestuale riapertura dello svincolo di Nuraminis, facilitando l'uscita in direzione Serramanna. L'investimento complessivo per l'intera opera ammonta a circa 65 milioni di euro.

Concludendo, l'assessore Piu ha rimarcato che le recenti riaperture testimoniano «la serietà con cui stiamo portando avanti ogni singolo cantiere, l’efficacia del metodo con cui seguiamo i cronoprogrammi e la leale e proficua sinergia con Anas».